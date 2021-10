Le prix Nobel de la paix 2021 est attribué aux journalistes Maria Ressa et Dmitry Muratov

Clou de la saison Nobel, le prix de la paix a été attribué ce vendredi à la journaliste philippine Maria Ressa et au journaliste russe Dmitry Muratov.

Les deux lauréats ont été récompensés pour "leur combat courageux pour la liberté d'expression" dans leurs pays respectifs, a annoncé le comité Nobel norvégien.

Maria Ressa et Dimitri Muratov "sont les représentants de tous les journalistes qui défendent cet idéal dans un monde où la démocratie et la liberté de la presse sont confrontées à des conditions de plus en plus défavorables", a déclaré la présidente du comité Nobel, Berit Reiss-Andersen, à Oslo.

Agé de 59 ans, Mouratov, un des fondateurs et rédacteur en chef du journal russe Novaïa Gazeta "a depuis des décennies défendu la liberté d'expression en Russie dans des conditions de plus en plus difficile", a souligné le jury.

Quant à Maria Ressa (58 ans), avec son média d'investigation Rappler cofondé en 2012, "elle utilise la liberté d'expression pour exposer les abus de pouvoir et l'autoritarisme croissant dans son pays natal, les Philippines", dirigé par Rodrigo Duterte, salue-t-il.

La liberté de la presse, jamais sacrée jusqu'à présent, figurait parmi les favoris pour cette année mais les 329 candidatures en lice étaient tenues secrètes.