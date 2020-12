Le Prix Francqui-Collen 2020 décerné au professeur Cédric Blanpain (ULB) pour sa recherche sur le cancer et les cellules souches

Le Prix Francqui-Collen, parfois appelé "Nobel belge" a été attribué ce lundi à Cédric Blanpain, directeur du laboratoire des cellules souches et du cancer et professeur en faculté de médecine à l’ULB. Il s’agit du 25e chercheur de l’université bruxelloise à recevoir le prix. La distinction récompense ses travaux dans le domaine du cancer et de la biologie des cellules souches.

Diplômé de l’ULB en 1995, Cédric Blanpain a étudié "les cellules souches au cours du développement embryonnaire, de l’homéostasie et de la réparation des tissus ainsi que leur connexion avec le développement et la progression des cancers, explique le communiqué de l’ULB. Il a marqué plusieurs avancées, publiées dans les revues les plus prestigieuses et récompensées de nombreux prix."

Parmi les avancées permises par ses recherches, on peut citer l’identification des cellules souches à l’origine du développement cardiaque ou encore les nouvelles méthodes de traçage des populations de cellules souches dans la glande mammaire et la prostate.

"L’existence des cellules souches cancéreuses a fait longtemps débat à cause de la méthodologie utilisée pour les étudier, rappelle l’université. Le groupe de Cédric Blanpain a fourni la première démonstration expérimentale par traçage et ablation cellulaire de l’existence de cellules souches cancéreuses au sein de leur environnement naturel et de leur importance dans la croissance tumorale."

Auparavant appelé "prix Francqui", le prix Francqui-Collen a changé de nom cette année pour honorer Désiré Baron Collen, lui-même lauréat en 1984. IL sera remis à Cédric Blanpain par le Roi le 16 décembre prochain.