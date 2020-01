Le prix de l'électricité devrait augmenter de 8% pour les bénéficiaires du tarif social

Le gel du tarif social pour l’énergie, c’est terminé. En février 2019, le gouvernement fédéral décidait de geler les prix de l’énergie pour les bénéficiaires du tarif social pour une période de six mois. Les ménages les plus précarisés étaient ainsi protégés des augmentations des tarifs de l’électricité et du gaz. Ces ménages qui bénéficient de ce tarif social représentent environ 9% des ménages raccordés en Belgique. Ces “clients résidentiels protégés à revenus modestes ou situation précaire”, ont donc droit à un tarif préférentiel.

En août, le gel était maintenu en ce qui concerne l’électricité pour une nouvelle période de six mois. L’échéance de ce gel arrive donc ce samedi 1er février.

"Il y a un an que le gouvernement a annoncé le gel du tarif social sur l’énergie pour une période de six mois afin d’éviter aux bénéficiaires de devoir faire face à une hausse de 22% des tarifs sociaux. En juillet, le gouvernement a prolongé ce gel pour l’électricité, mais pas pour le gaz", explique Sophie Lenoble, porte-parole de la CREG, la Commission de régulation de l’électricité et du gaz.

Augmentation du prix de l’électricité mais baisse du prix du gaz

Ce dégel devrait avoir un impact sur les bénéficiaires avec une augmentation de 8% du tarif d’électricité, selon des chiffres qui devraient être validés ce jeudi. Bonne nouvelle cependant, les mêmes projections pourraient entraîner une diminution de 12% sur le gaz pour les bénéficiaires de ce tarif social. Des chiffres quoi doivent encore être approuvés.

La CREG est chargée de calculer les tarifs sur base de la législation fédérale qui fixe la manière dont le tarif social doit être réalisé, précise Sophie Lenoble. Le comité de direction doit donc valider ces chiffres officiellement.