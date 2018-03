Le printemps débute ce mardi avec … de la neige

Le modèle " GFS " annonce l’arrivée de pluies verglaçantes de la côte à la Campine à 7 heures. Déjà quelques flocons sur le Limbourg et le Nord de la province de Liège.

Autre modèle « Hirlam » confirmé par le modèle français « Arome »

De 6 heures à 10 heures, la neige (probablement précédée de pluie verglaçantes de la Campine à la côte) glisse vers le Sud (la frontière française).

Le soleil prendra le relais l’après-midi

Les thermomètres afficheront des valeurs un peu plus optimistes demain, mais le froid persistera. Le soleil brillera l’après-midi mais pas les thermomètres... Pas plus de 8°C à Gand demain, ça sera 2°C en Ardenne, 5°C à 6°C à Liège Namur et Charleroi, 7°C pour la capitale.