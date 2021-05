Le prince Joachim de Belgique diplômé de l'Université d'Harvard: et les autres membres de la famille royale?

Plus

Le prince Joachim de Belgique a reçu jeudi son diplôme de la Harward Business School à Boston, aux Etats-Unis. Depuis 2019, le prince s'est lancé dans un master en administration des affaires. Le roi Albert et la reine Paola, ses grand-parents maternels ainsi que ses parents, Astrid et le prince Lorenz étaient présents lors de la cérémonie des diplômes. Celle-ci s'est déroulée en vidéoconférence. Une victoire pour moi, mais aussi pour ma famille Le prince à annoncé que l'obtention de son diplôme n'a pas été uniquement une victoire pour lui mais également pour sa famille.

Quel cursus les membres de la famille royale ont-ils suivi ? Dans notre pays, ce qu'on appelle "la famille royale" est composée du souverain de son épouse et de ses enfants. C'est à dire du roi Philippe, de la reine Mathilde et de leurs quatre enfants : la princesse Elisabeth, le prince Gabriel, le Prince Emmanuel et la Princesse Eléonore. Passons en revue le parcours de chacun d'entre eux :

Le Roi Philippe Depuis son plus jeune âge le Roi à toujours été passionné par l'aviation et l'aérospatiale. Il se tourne vers la force aérienne et obtient son brevet de pilote de chasse. Il complète son cursus avec la formation de para-commando. Pour améliorer sa formation académique, il décide de quitter le sol belge pour partir à l'étranger. Après un trimestre à l'université d'Oxford (Royaume-Uni), il part aux USA pour se rendre à l'université de Stanford où il décroche le diplôme de Master of Arts en Sciences politiques. En 1985, une fois de retour en Belgique, il s'intéresse aux réalités politiques, économiques et sociales de son pays. Ce parcours durera huit années où il fera de nombreuses visites, rencontres, conférences et missions. Il fera diverses expériences de terrain dans le domaine humanitaire.

La Reine Mathilde En ce qui concerne le parcours universitaire de la Reine, cette dernière a suivi des études en logopédie et en psychologie. Et entre 1995 et 1999, celle-ci exerce le métier de logopède.

La Princesse Elisabeth La Princesse Elisabeth âgée de 19 ans est l'ainée des enfants de la famille royale. A présent, Elisabeth étudie les Sciences Sociales et Militaires à l'école Royale Militaire. C'est en 2020, qu'elle a obtenu son baccalauréat international entièrement dispensé en anglais, après une formation de deux ans au sein du UWC Atlantic Collège au Pays de Galles.

Le Prince Gabriel Gabriel est né le 20 août 2003 et est le second enfant du Roi et de la Reine. Le Prince a entamé en 2019 un cycle de deux années d'études au International School of Brussels entièrement dispensé en anglais afin d'obtenir un baccalauréat international. Jusqu'à l'âge de 16 ans, Gabriel a suivi l'enseignement néerlandophone au Collège Sint-Jan Berchmans à Bruxelles.

Le Prince Emmanuel Emmanuel, troisième enfant de leurs Majestés le Roi et la Reine est âgé de 16 ans. Depuis l'été 2020, le Prince Emmanuel suit un enseignement dispensé entièrement en anglais au International School of Brussels en vue d'obtenir un baccalauréat international. Précédemment, il a été scolarisé en néerlandais au sein de l'école Eureka à Kassel-Lo.

La Princesse Eléonore Quatrième enfant du Roi et de la Reine, Eléonore est âgée de 13 ans. La princesse Eléonore est scolarisée depuis l'été 2020 au Heilig-Hart College de Tervuren dans l'enseignement néerlandophone.