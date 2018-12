Le prêtre brugeois condamné à un mois de prison avec sursis pour négligence coupable fait appel

Le secret de la confession est-il total ? La question était au centre d'un procès dont le jugement a été rendu ce matin à Bruges.

Alexander S., un prêtre de 57 ans se retrouvait devant le tribunal ce lundi matin car il était soupçonné de négligence coupable.

Le prêtre est condamné à un mois de prison avec sursis et au paiement d'un euro symbolique en faveur de la veuve de la victime. Le tribunal s'est basé sur les SMS et appels reçus par le prêtre pour notifier son jugement. En tout, sept échanges dans les quatre dernières heures. Et un message en particulier où la victime indique qu'elle "va en finir". Auquel le prêtre répond : "Je vais prier pour vous".

La défense avait demandé la condamnation du prêtre à un euro symbolique pour que "cela ne se reproduise plus". Le prêtre a annoncé qu'il allait faire appel de sa condamnation, a déclaré son avocat.

Rappel des faits

En octobre 2015, un homme de 54 ans originaire de Gistel (Flandre occidentale) a livré son intention de se suicider à un prêtre de Bruges. Le prêtre a reçu trois coups de fil et plusieurs SMS avant que l'homme, souffrant d'une dépression, ne passe à l'acte dans sa voiture. Alexander S. n'a averti ni les secours ni la police.

Lorsque la femme du défunt a pris connaissance des échanges que son mari avait eus avec le prêtre avant de commettre l'irréparable, elle a porté plainte auprès d'un juge d'instruction.

Selon la partie civile, après ces coups de fils alarmants, le prêtre aurait dû aller chercher de l'aide. Le ministère public est également d'avis que le prévenu ne peut se retrancher derrière le secret confessionnel.