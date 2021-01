Le présumé leader d'une bande de trafiquants de drogues anversoise arrêté en Espagne

Un Belge de 33 ans, soupçonné d'être une figure de proue des trafics de drogues via le port d'Anvers, a été arrêté en Espagne, ont annoncé mercredi la Gazet van Antwerpen et Het Nieuwsblad. L'information a été confirmée par son avocat. Un mandat d'arrêt européen avait été émis à son encontre il y a plusieurs mois.

Il est soupçonné d'être une figure de proue d'une bande de trafiquants de drogue sur laquelle enquête la police anversoise depuis déjà un an. Le réseau aurait plus de 10 transports illicites à son actif, pour plusieurs centaines de kilos de cocaïne.

Le parquet d'Anvers ne fait pas de commentaire. Mais l'avocat du suspect, Me Sahil Malik, confirme que son client a été arrêté en Espagne et que la Belgique a demandé sa remise. "Mon client ne s'y oppose pas. En fait, il aurait déjà dû être ici, l'Espagne avait décidé de sa remise fin décembre, mais la période de fin d'année et la pandémie de coronavirus ont retardé son retour."