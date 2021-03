Le prestigieux prix Abel de mathématiques attribué à deux pionniers de la cybersécurité

Le prix Abel de mathématiques a récompensé mercredi l’Américano-Hongrois Laszlo Lovasz et l’Israélien Avi Wigderson, spécialistes de la complexité algorithmique, essentielle notamment à la cybersécurité, a annoncé l’Académie norvégienne des Sciences et Lettres. Les deux hommes sont primés "pour leurs contributions fondamentales à l’informatique théorique et aux mathématiques discrètes, et pour leur rôle de premier plan dans leur transformation en domaines centraux des mathématiques modernes".

Lovasz et les mathématiques discrètes

Affilié à l’Institut de mathématiques Alfred-Rényi et à l’université Lorand Eötvös de Budapest, Laszlo Lovasz, 73 ans, est crédité d’avoir introduit l’usage des mathématiques discrètes – étude de structures non continues — dans des questions théoriques fondamentales en informatique et d’avoir conçu de puissants algorithmes.

Ses travaux conjoints avec les frères néerlandais Arjen et Hendrik Lenstra ont donné naissance à l’algorithme LLL -d’après l’initiale du nom des trois mathématiciens — à la base des seuls systèmes de cryptage connus capables de résister à une attaque d’un ordinateur quantique.

Widgerson et la complexité des algorithmes

Chercheur à l’Institut d’étude avancée de Princeton aux Etats-Unis, Avi Wigderson, 64 ans, a quant à lui approfondi et étendu la "théorie de la complexité" ayant trait à la rapidité et l’efficacité des algorithmes. Ses recherches ont notamment permis des avancées dans la cryptographie sur internet et dans la technologie des cryptodevises comme le bitcoin. "Sous l’impulsion de ces deux personnes, les mathématiques discrètes et le domaine relativement nouveau de l’informatique théorique sont désormais établis comme des domaines centraux des mathématiques contemporaines", a fait valoir le président du comité Abel, Hans Munthe-Kaas.

En raison de la situation sanitaire, on ignore encore la date de la remise du prix créé en 2003, baptisé en hommage au mathématicien norvégien Niels Henrik Abel (1802-1829) et doté de 7,5 millions de couronnes (741.000 euros)