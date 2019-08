Le portrait robot génétique, un atout dans les enquêtes judiciaires à l'encontre des libertés fondamentales?

En 30 ans, l'ADN s'est imposé dans les enquêtes judiciaires et l'amélioration de l'analyse des empreintes génétiques permet désormais aux enquêteurs de créer le portrait robot d'une personne. Plusieurs pays ont légiféré pour cette utilisation à des fins judiciaires mais pas encore la Belgique.

Un portrait robot génétique implique la connaissance d'un nombre de caractéristiques important, mais de quoi s'agit-il précisément? "L'idée est, au départ d'éléments qu'on peut analyser, de traces ADN qu'on peut trouver sur les lieux d'une infraction ou d'un crime, de traces biologiques, de pouvoir déterminer les caractéristiques morphologiques d'un individu", explique Bertrand Renard, criminologue et professeur à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. "C'est donc pouvoir établir une sorte de portrait robot comme les portraitistes de la police le faisait avant. L'idée est de pouvoir recréer ce type de portrait, mais sur base du matériel biologique découvert, en faisant une analyse précise de l'ADN".

Si ce portrait robot génétique rassemble donc un ensemble de caractéristiques, on est encore loin d'une véritable photo. "L'objectif à long terme est évidemment de pouvoir créer cette photo, mais aujourd'hui on reste confiné à quelques éléments morphologiques que l'on peut déterminer et pour lesquels on a quand même un degré de scientificité ou de validité scientifique relativement sûr", précise Bertrand Renard.

Ces éléments concernent par exemple la couleur des yeux ou des cheveux. "On peut également voir si quelqu'un a une tendance à la calvitie ou à des taches de rousseur. Il y a aussi évidemment le sexe, c'est quelque chose qu'on utilise déjà depuis un certain temps, et voire même l'origine biogéographique, c'est-à-dire pouvoir déterminer les ascendants géographiques d'une personne. Mais ça n'est jamais qu'une méthode de prédiction statistique", concède-t-il.

Question d'utilisation

En Belgique, cette technologie n'est donc pas encore utilisée, contrairement à l'Allemagne, les Pays-Bas et la France qui l'autorisent dans certaines mesures. Chez nous, il s'agit de comparer différentes banques de données ADN afin de voir si les traces correspondent, comme l'explique le criminologue. "Ce qu'on accepte, c'est de simplement faire une identification sur base de traces avec un matériel qu'on prélèverait sur un suspect. Il y a une barrière très importante qui a été établie chez nous, c'est le critère de dire qu'on ne peut pas toucher à l'ADN codant. Il s'agit d'une partie de l'ADN qui agit sur les protéines et c'est ce qui nous définit de manière tout à fait individuelle. Si on commence à toucher à ça, on pourrait évidemment commencer à définir si quelqu'un a une prédisposition à telle maladie ou à développer telle maladie génétique. On rentrerait alors évidemment dans des dimensions de vie privée extrêmement délicates".

Bertrand Renard considère pourtant qu'il est utile, dans certaines mesures, d'utiliser cette technologique du portrait robot génétique. "On est face à des évolutions qui offrent des possibilités. La question qui se pose aujourd'hui est qu'il y a un vrai débat public autour de cette question. Sur le plan politique, je n'ai entendu aucun débat jusqu'à maintenant pour essayer de mesurer quelle serait finalement l'utilité sociale de réellement le faire sur le plan judiciaire. Il s'agit également de se demander dans quelle situation on va le faire, parce que ce sont évidemment des méthodes qui autorisent quelque part d'atteindre à la vie privée davantage qu'on ne le faisait, d'une part, et qui ont aussi un coût. Il faut donc pouvoir réserver ce type de méthodes tout à fait particulières à des situations particulières".

Le danger se porte donc sur la ligne entre l'apparence morphologique d'une personne et la détermination d'un comportement, ce qui va à l'encontre des libertés fondamentales. "Quel est donc l'équilibre qu'on veut conserver entre la protection des droits des citoyens et l'efficacité des enquêtes ?", questionne le criminologue. "Toute la procédure pénale revient à ça, c'est cet équilibre qu'il faut maintenir".