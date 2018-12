Le porno amateur: "Un milieu opaque où c'est la loi du plus fort qui règne"

Pendant plus d'un an, Robin d'Angelo, un journaliste français, a infiltré le milieu du porno amateur. Actrices sous-payées, sans contrats de travail, problèmes de consentement, scènes de plus en plus trash, producteurs cyniques, il dévoile les dessous peu glorieux de ce marché qui génère chaque année de gros sous, même pour les plus amateurs dans son livre "Judy, Lola, Sofia et moi".

Si le sujet de la pornographie amateur paraît aujourd'hui assez trash, Robin d'Angelo estime que cela ne devrait pas l'être. S'il s'est lancé dans une grande enquête en immersion dans ce milieu, c'est car il entendait "s'intéresser au fonctionnement de cette industrie qu'on consomme plutôt passivement, sans se poser de question". "Je suis journaliste mais aussi consommateur occasionnel, a-t-il justifié au micro de Jour Première. J'étais de plus en plus mal à l'aise entre mes positions personnelles féministes et ma consommation de porno 'mainstream' que je regarde, qui n'est pas féministe. J'avais envie de creuser cette contradiction que beaucoup d'hommes partagent et qui reste tabou."

"Aujourd'hui, il y a peut-être une prise de conscience qu'il se passe des choses dans ce milieu là et se poser des questions comme on le fait dans n'importe quel autre secteur économique", ajoute-t-il.

Conditions "sordides"

Sur place, le journaliste a pris conscience de la réalité du porno qu'il consommait. Il remarque vite les conditions de travail auxquelles sont confrontés les travailleurs qui construisent la pornographie : "La femme va réaliser quatre scènes par jour, assez violentes, avec un décor assez minimaliste. Petit à petit, tout ce côté sordide, a généré de nouvelles questions pour moi. On se dit que ce n'est finalement pas si sordide pour eux."

Il décrit des "méthodes de travail artisanales", mises en oeuvre avec "très peu de moyens" et "des gens qui sont dans des situations très compliquées, qui font ça à l'arrache".

Quelles sont les causes de cela ? Difficile à dire pour celui qui a consacré un livre entier à son immersion. Il pointe tout de même du doigt les sites qui proposent du porno aujourd'hui : "Je ne connais pas le porno d'avant mais le flux tendu lié à internet engendre un besoin de renouveler les actrices. Ce qu'il faut, c'est toujours trouver de la matière pour alimenter la machine et donc trouver de nouvelles filles".

Les femmes, mieux payées mais moins valorisées

Autre fait original, les femmes sont généralement mieux payées lorsque l'on parle de pornographie. Une réalité qui contraste avec celle de la plupart des secteurs, où les femmes sont sous-payées, par rapport aux hommes.

"En France, une scène est payées entre 50 et 150 euros pour un homme et autour de 250-350 euros pour une femme, explique Robin d'Angelo, par contre, derrière cette différence qu'on pense à l'avantage des femmes, on remarque que les carrières des femmes sont plus courtes que celles des hommes."

Cette différence de salaire est censée compenser la différence de traitement : "Dans la tête des hommes, le plaisir sexuel est une compensation financière. Pour les actrices, souvent elles vont contrevenir à leur plaisir."

Le journaliste se souvient de ce témoignage d'une actrice, qui apparaît dans son ouvrage. Il lui pose la question de savoir si les relations sexuelles auxquelles elle s'adonne dans ses scènes lui procurent du plaisir, elle lui répond que "c'est la dernière raison pour laquelle elle fait du porno", arguant qu'elle fait ça uniquement pour l'argent. Du côté des hommes, c'est l'inverse.

Cela engendre aussi une différence d'image en dehors des vidéos. Les acteurs porno sont vus comme des "casanovas" tandis que les actrices sont victimes de "slut shaming", sont moquées et montrées du doigt.

Un secteur précaire, mais pas pour tout le monde

"Une fois qu'une actrice a fait le tour du circuit, on va lui dire bye-bye. Si elle veut continuer, elle doit aller vers des pratiques hardcore ou bien se tourner vers d'autres pays ou les pratiques sont encore plus dures, comme en Europe de l'Est", analyse Robin d'Angelo.

À côté de cette difficulté de perdurer, "les actrices n'ont pas de contrat de travail". "Il n'y a pas de trace papier, la seule qui existe, c'est le contrat de droit à l'image mais, en fait, le producteur ne donne pas de copie à l'actrice. Les producteurs se protègent, ils n'ont pas envie qu'elles connaissent leur numéro de CA si elles veulent faire retirer la vidéo ou ce genre de choses", explique le journaliste

Mais alors, qui amasse l'argent généré par les vues de vidéos pornographiques ? "Ceux qui ont les sites se font de l'argent, affirme l'auteur de 'Lola, Judy, Sofia et moi'. Par exemple je sais que les propriétaires du site 'Jacquie et Michel' ont gagné 300.000 euros en 2017. De l'autre côté, les gens qui sont les employés, les prolétaires de ce secteur gagnent très peu d'argent."