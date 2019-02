Le poisson, c'est bon ! Mais est-il durable ?

Les océans se vident de leurs poissons ! La FAO, l’Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, estime que 33,1% des stocks mondiaux de poisson sauvage sont aujourd’hui surexploités. Et la pêche intensive prélève 7,7 millions de tonnes de plus des mers chaque année. En Méditerranée, les stocks de poissons sauvages sont pratiquement épuisés. Et les Belges qui sont friands de poisson et de crustacés y contribuent largement. Ils consomment 26 kg par an et par habitant contre 20 kg pour la moyenne mondiale. Du saumon mais aussi de la sole, des crevettes et surtout du cabillaud ! A Mabru, le marché matinal de Bruxelles les employés du Festin aquatique, l’une des sociétés installées sur place découpent les derniers poissons arrivés dans la nuit. Ils seront envoyés ensuite dans des restaurants, des poissonneries ou des grandes surfaces. Deux tonnes de poissons et de crustacés passent ainsi chaque jour entre leurs mains expertes.

Samir Fraihi, jeune patron de cette PME explique : « Nos arrivages transitent d’abord par le port de Boulogne mais ils viennent du Danemark, de Norvège, des Pays-Bas, de la côte belge et notre homard vient du Canada. Le poisson est à chaque fois accompagné de documents qui indiquent la provenance, la méthode de pêche et la date de capture. »

La sole surpêchée !

Parmi les poissons les plus prisés des Belges : la sole ! 3000 tonnes sont pêchées chaque année en Mer du Nord par des bateaux belges et Néerlandais. « C’est trop », estime Samir Fraihi ! « On ne respecte plus les saisons. Normalement, on devrait cesser de pêcher la sole entre février et avril, la période de reproduction. En réalité, on en capture toute l’année car il y a une demande continuelle dans les restaurants. Résultat, depuis 10 ans, le stock de sole sauvage diminue constamment. Et les prix ne cessent d’augmenter. Or la sole en cette période, est remplie d’une poche contenant les œufs qui remplace une partie de la chair du poisson. Le client est donc lésé et les réserves en poisson sont en tension. »

Depuis 10 ans, les Belges mangent d’en plus de poissons et l’achètent aussi de plus en plus dans les grandes surfaces. Au détriment des poissonneries qui ferment les unes après les autres. La grande distribution assure de son côté, avoir fait de gros efforts pour assurer la traçabilité de ce qu’elle vend. Ainsi, chez Colruyt, c’est le label MSC qui garantit que le cabillaud provient d’une zone où l’on ne pratique pas la surpêche. Il garantit aussi que les poissons sont préparés près des zones de pêche et dans des conditions sociales respectueuses des travailleurs.

Labels et pêche durable

Chez Delhaize cependant, peu ou pas de label mais la référence Global gap qui assure la même traçabilité et la même durabilité. Toutes les mentions légales figurent bien sur les étiquettes. Et on met en avant une méthode de pêche respectueuse de la qualité du poisson et de la protection de la ressource : la pêche à la ligne. Geoffroy De Hults est responsable des produits de la mer chez Delhaize :

« Le cabillaud est pêché en Islande et dans les îles Féroé par de petits bateaux qui utilisent des lignes de 3 ou 4 km de long. Amorcé avec du hareng, les hameçons sont disposés tous les 40 cm. Le bateau immerge la ligne pendant deux heures et la ramène ensuite à bord avec le poisson vivant. Il est ensuite égorgé puis placé dans un bain de glace. Le bateau rentre ensuite au port où il est découpé et préparé dans une usine moderne. Les contrôles qualité se font aussi sur place. Le cabillaud n’est pas écrasé par le poids comme il le serait dans les filets des chalutiers et conserve toute sa fraîcheur et ses qualités. » Il y a plusieurs types de contrôles. L’Islande a imposé dès le début des années 2000, ; des quotas pour la pêche des différentes espèces. La surpêche avait pratiquement épuisé les stocks. Aujourd’hui, ils se reconstituent lentement mais sûrement.

Poisson en élevage : vigilance

Depuis le début des années 90, la moitié du poisson consommé dans le monde vient de l’élevage. Et en Belgique, la proportion est encore plus élevée : 9 sur 10. En tête au hit-parade : le saumon ! Jean-François Pollet est chercheur au Centre National de Coopération au Développement.

Il s’est penché sur la question et ce qu’il en dit n’est pas rassurant : « Ces poissons sont extrêmement concentrés dans des parcs installés dans des fjords en Norvège ou en Ecosse. Pour éviter qu’ils soient attaqués par les poux de mer et on les asperge d’insecticide et d’antibiotique pour combattre les maladies. Ils sont eux-mêmes nourris avec des anchois du Pérou. C’est le poisson le plus pêché au monde avec 6 millions de tonnes par an. Il est transformé en farine qui va nourrir les grands poissons blancs comme le cabillaud, l’aiglefin ou le loup de mer. Une surpêche dévastatrice car les chaluts ramassent tout et en même temps que les anchois d’autres espèces de poissons parfois elle-même menacées. Les saumons génèrent des déjections. Un seul parc d’élevage engendre sur un an, autant de déchets qu’une ville de 60.000 habitants ! Enfin, ces saumons d’élevage arrivent dans nos assiettes avec encore des produits chimiques dans leur chair. Pas en dose dangereuse bien sûr mais ça n’est pas très bon pour la santé… »

Mais qu’en est-il du saumon vendu en grande surface ? Les deux enseignes reconnaissent qu’ils sont traités avec des médicaments mais ils affirment que les élevages avec lesquels ils travaillent sont durables et qu’ils font de vrais efforts pour être plus moins polluant. Il existe d’ailleurs un label ASC qui garantit la durabilité des poissons d’élevage.

Pas facile pour le consommateur de s’y retrouver. Alors le WWF a mis en ligne un site qui donne des conseils pour bien choisir son poisson : le Guidefish.be.

Un dernier conseil : Ne pas consommer du poisson trop souvent et ne pas consommer la graisse de cuisson qui concentre les résidus de produits chimiques. Alors, vous pourrez déguster votre poisson l’esprit tranquille.