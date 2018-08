Le point sur les chantiers avant la rentrée 2018

Certains chantiers seront terminés avant la rentrée ou presque!

Il aura provoqué beaucoup de retard. Si tout avance bien, le " fameux " chantier de Daussoulx vers Bruxelles et vers Luxembourg sur l’E411 devrait se terminer vers le 10 septembre. En attendant, on prévoit de nouvelles perturbations ce week-end suite à certaines déviations. Plus d’infos ici.

Pour la rentrée, fini les problèmes sur l’E19 à Thieu et à Nivelles, sur le R3 à Fontaîne-l’Evêque, sur la N25 à Court Saint-Etienne, sur l’E25 à Manhay.

Notez que le chantier sur l’E40 entre Heverlee et Bertem vers Bruxelles qui vient de commencer et devrait être terminé pour le 3 septembre, suivant les conditions météorologiques. Il provoque des soucis depuis aujourd’hui en direction de Bruxelles. Plus d'infos ici.