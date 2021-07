Le point sur la pandémie de coronavirus en Belgique : le nombre d’hospitalisations en hausse et le variant Delta dominant

Sur la période du 2 au 8 juillet, 18 nouvelles admissions en hôpital liées à des cas Covid-19 ont été constatées en moyenne par jour, soit une hausse de 19% par rapport à la semaine précédente, selon le bulletin épidémiologique hebdomadaire publié par l’Institut de santé publique Sciensano ce vendredi en fin de matinée. La courbe des incidences sur sept jours des nouvelles hospitalisations, qui montrait une baisse depuis fin mars, semble donc bel et bien s’infléchir en ce début de mois de juillet.

Le nombre de lits d’hôpital occupés s’élève à 250 en date du 8 juillet, soit une diminution de 9% par rapport à la semaine précédente, et sur la même période, le nombre de places en soins intensifs a diminué de 25%, passant de 126 à 95.

Les groupes jeunes concentrent le gros des contaminations

Les nouvelles contaminations sont toujours en hausse, et s’observent particulièrement dans les groupes d’âge 10-19 ans et 20-39 ans. Sur la période du 29 juin au 5 juillet, une moyenne de 628 nouveaux cas confirmés de Covid-19 ont été constatés.

La province du Hainaut épargnée

Seule la province du Hainaut semble être épargnée par cette augmentation des cas Covid puisqu’elle présente une stabilisation du nombre de personnes testées positives (237 cas positifs la semaine précédente, contre 236). La hausse la plus importante est constatée dans la province du Luxembourg avec une hausse de 167% (de 21 cas enregistrés à 56), suivi par le Brabant wallon avec une hausse de 165% (soit 254 nouveaux cas positifs, par rapport aux 96 de la semaine précédente). La province de Flandre orientale complète le triste podium avec une hausse de 131% des cas. La capitale connaît, elle, une hausse de 57% des cas, ce qui la place parmi les régions les plus préservées par cette hausse pour le moment.

Depuis le début de la pandémie en Belgique, 1.092.477 cas d’infection au coronavirus ont été diagnostiqués.

Sur cette même période du 29 juin au 5 juillet, 3,3 personnes sont décédées en moyenne par jour, soit une diminution de 8% par rapport à la semaine précédente, portant le bilan à 25.196 morts depuis le début de la pandémie en Belgique. Tous les décès récents ont été constatés en hôpital.

Le nombre de tests effectués augmente fortement au cours de la période du 29 juin au 5 juillet par rapport à la période précédente de sept jours, avec 64.471 tests réalisés en moyenne toutes les 24 heures. Le taux de positivité pour la Belgique reste stable et est à 1,1%.

80,2% de personnes de plus de 18 ans ont reçu une dose

En ce qui concerne la vaccination, d’après les données enregistrées dans Vaccinnet + en date du 7 juillet, pour la population belge âgée de 18 ans et plus, la couverture vaccinale avec au moins une dose est de 80,2% et la couverture vaccinale complète est de 48,4%. Un adulte belge sur deux est donc entièrement vacciné.

