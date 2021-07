Le plus grand parc de RDC retiré de la liste du patrimoine mondial en péril

Le parc national de la Salonga, le plus grand de la République démocratique du Congo (RDC), a été retiré lundi de la liste du patrimoine mondial en péril, en reconnaissance des efforts entrepris pour le préserver, a-t-on appris auprès de l’Unesco.

Le Comité "a décidé aujourd’hui de retirer le Parc national de la Salonga de la liste du patrimoine mondial en péril en raison des améliorations apportées à son état de conservation", a affirmé l’Unesco dans un communiqué.

"Le suivi régulier de la faune sauvage montre que les populations de bonobos demeurent stables […] malgré les pressions passées et que la population d’éléphants de forêt a lentement commencé à se reconstituer", ajoute le communiqué.

Le Comité a "accueilli favorablement la clarification […] qui stipule que les concessions pétrolières chevauchant le (parc) sont nulles et non avenues" et que des blocs pétroliers à l’intérieur du parc "seront exclus des futures mises aux enchères", explique le communiqué.

La RDC avait officialisé son projet d’exploiter du pétrole dans les parcs des Virunga (nord-est), et de la Salonga (centre) en 2018, mais depuis le gouvernement n’y a toutefois pas officiellement renoncé. Contacté par l’AFP, le ministère de l’Environnement congolais n’a pas réagi dans l’immédiat.