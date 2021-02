Le plus grand centre de vaccination de Belgique ouvre ses portes aujourd'hui à Bruxelles

"C’était un vrai challenge de transformer le Palais 1 de Brussels Expo en un centre de vaccination. Le gros défi était évidemment le temps, car on a eu très peu de temps pour pouvoir organiser le tout. En un peu moins de trois semaines, tout devait être prêt. Et ensuite, le deuxième gros challenge était de travailler avec le CHU Saint-Pierre et toutes les contraintes médicales qui sont derrière", a-t-il détaillé.

Comme envisagé préalablement, seul le vaccin d'AstraZeneca sera administré dans un premier temps. "C’est le vaccin qui est prévu en premier chez nous mais il est possible qu’on passe à un deuxième vaccin sur le site du Palais 1. Tout dépend des livraisons des vaccins", a détaillé Emin Luka.

La mise en place du dispositif vaccinal est coordonnée avec les équipes médicales, et notamment avec celles du CHU Saint-Pierre. Catherine Bosmann, infirmière en chef au CHU Saint-Pierre et coordinatrice médicale du projet, nous explique: "C’est comme un Apple Store, mais c’est un vaccin store. Il n’y a que deux produits disponibles et ils sont gratuits, s’ils arrivent. On est des soignants avant tout, donc on est extrêmement attentif à la qualité d’accueil. On veut que l’expérience de vaccination soit positive pour le citoyen. On veut donc rendre le dispositif le plus agréable possible. Et ce qu’on veut aussi, c’est que les soignants assurent leur fonction de base, qui est la relation d’aide et la qualité d’accueil, outre la qualité du soin prodigué."

Si la coordinatrice du projet met en exergue l'aspect "accueil" du centre, c'est que les équipes souhaitent rendre la vaccination la plus agréable possible: "On a l’habitude d’organiser des événements, évoque Emin Luka et pour nous, un centre de vaccination, c’est comme un événement, donc on a surtout voulu jouer sur l’aspect détente et l’aspect expérience au Palais 1. Après la vaccination, les personnes qui viendront au Palais 1 auront un moment agréable avec de la musique, de la lumière, toute une série de choses qui leur permettra de passer les 30 minutes d’observation dans les meilleures conditions". Au total, en fait, la vaccination prend environ 45 minutes: le temps de prendre la température, s'enregistrer, recevoir le vaccin et passer une demi-heure en observation.

