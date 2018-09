Le plastique, un fléau pour l'environnement au niveau planétaire (infographie)

De nombreux déchets sont déversés dans la nature. Cela contribue à polluer les sols et les eaux. Ces déchets, il faut les recycler, car ils mettent de nombreuses années à se dégrader.

Bouteilles, emballages, sacs en plastique... Chaque seconde, dix tonnes de plastique sont produites dans le monde, soit 3 à 4 milliards de tonnes. Et pour la plupart, retrouvées dans la nature. Cause de la pollution, les déchets ont aussi un impact conséquent sur la biodiversité.

Le plastique est un problème plus grave que ce que l'on pensait

De nombreux mammifères marins deviennent victimes des déchets abandonnés dans l'océan. Emprisonnement, ingestion, sont les principales causes de mortalité chez les animaux. Dans l'émission Cash Investigation, des traces de déchets, en particulier des sacs plastiques, sont retrouvés dans le ventre des poissons. "Ces poissons vivent jusqu'à 1400 mètres de profondeur. Et clairement, ils sont en contact avec du plastique... Cela signifie que le plastique est un problème plus grave que ce que l'on pensait", affirme Jessica Perelman, océanographe à l'Université d’Hawaï.

Une étude de Nature, révèle que sur 1000 bébés tortues, plus de la moitié ont l'estomac rempli de plastique. Le grand nombre de déchets avalés par ces animaux causent des dommages irréversibles, pouvant les tuer. Les scientifiques concluent "qu'en moyenne, lorsqu'un animal ingère 14 morceaux de plastique, il a 50% de chances d'en mourir".

Une montagne de plastique en Tanzanie

Une petite partie de la production de plastique se décharge en Tanzanie dans un centre de recyclage. Ce lieu est la dernière étape avant d’atteindre la Chine, "le plus gros acheteur de plastique à recycler". Récemment, le pays a mis un terme à sa politique et aux importations des déchets plastiques, ne voulant plus être la "poubelle du monde". Pourtant, le centre de recyclage continue d'acheter ces bouteilles vides, qui finissent par s'accumuler. Aujourd'hui, c'est une véritable montagne de plastique.