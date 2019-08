Le plafond de revenus pour obtenir une aide du fonds social "chauffage" revu à la hausse

De plus en plus d'aide sociales en matière de chauffage - JT 13h - 22/08/2019 Par ce beau temps en plein été, nous sommes peu nombreux à songer aux rigueurs de l'hiver. Et pourtant, il est temps d'envisager de faire le plein de mazout de chauffage. Et si vous voulez bénéficier d'une intervention du fonds social, sachez que de plus en plus de personnes aux moindres revenus peuvent désormais y prétendre.