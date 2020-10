La Niña, un phénomène climatique dans le Pacifique, va-t-elle provoquer un hiver prochain plus froid chez nous ?

Le dernier épisode de forte intensité de La Niña remonte à 2010-2011 et avait provoqué notamment des pluies torrentielles en Indonésie, en Australie, en Amérique du Sud et en Asie du Sud. D’autres zones du monde comme la corne de l’Afrique, connaissent, en général, pendant un phénomène La Niña, une période de plus forte sécheresse.

Pour le savoir, nous avons frappé à la porte de l’Institut Royal Météorologique (IRM). Le météorologue, Pascal Mormal, nous explique qu’il s’agit à la base d’un refroidissement des eaux du Pacifique, au niveau de l’Equateur, provoqué par un renforcement des Alizés. " L’eau, plus douce en surface, nous décrit-il, va être chassée par les vents et des eaux plus froides vont venir à la surface. On assiste par conséquent à un refroidissement des eaux au niveau de l’Equateur. "

Le phénomène climatique la Nina, dans le Pacifique, va-t-il provoquer un hiver prochain plus froid chez nous? - © Tous droits réservés

La Nina responsable de températures glaciales en Europe en 2008-2009

En 2008-2009, La Niña avait été rendue responsable de températures glaciales qui avaient fait des dizaines de victimes à travers l’Europe. Ce phénomène pourrait-il se réitérer ? Selon Pascal Mormal, nous ne pouvons pas l’affirmer avec certitude. Par contre, comme beaucoup de météorologistes, il constate, lors d’un phénomène La Nina, une diminution de la pression entre l’anticyclone des Açores et la dépression d’Islande. " Une moins grande différence de pression veut dire un temps plus stable, plus anticyclonique en hiver en Europe. ", observe-t-il. Par ailleurs, ce spécialiste note qu’au moment d’un phénomène La Nina, le vortex polaire s’affaiblit et des coulées d’air froid polaire s’en échappent qui atteignent nos régions.

Il nous explique : " Ponctuellement, nous pourrions connaître des épisodes météorologiques plus froid, cet hiver, en Europe, comme on l’a constaté au début du mois de janvier 2009 ou encore 2011 et 2012, lors de précédents phénomènes La Nina. Mais ça ne veut pas dire que nous aurons nécessairement un hiver très rigoureux dans son ensemble. ".

La Nina ne compense plus le réchauffement climatique global

Un avis que ne partage pas entièrement son collègue, Xavier Fettweis, climatologue à l’ULiège. " Les études scientifiques sur la question ne sont pas unanimes. Le phénomène La Nina reste fort hypothétique au niveau de son interconnexion avec le climat européen. Pour le moment, les prévisions saisonnières suggèrent plutôt un hiver doux en Europe. Le phénomène La Nina est essentiellement un phénomène climatique qui concerne l’hémisphère sud…".



Les deux scientifiques s’accordent, cependant, pour estimer que le phénomène climatique La Nina gommera, sans doute, un tout petit peu le phénomène de réchauffement climatique. Mais, si La Niña a généralement pour effet de refroidir la température à l’échelle mondiale, il ne faut pas s’attendre à ce qu’elle stoppe le réchauffement climatique.

Désormais le refroidissement habituellement lié à La Niña est plus que compensé par la chaleur piégée dans notre atmosphère par les gaz à effet de serre comme le constate Pascal Mormal : " Actuellement, nous avons une reconstruction très faible des glaces arctiques et un phénomène La Niña, même puissant, ne va pas bouleverser le réchauffement climatique global."

Entre 2013 et 2020, les météorologues ont observé sept hivers d’affilée largement plus doux et moins enneigés que les moyennes. Alors que pendant la période 2009-2013, les hivers étaient plus froids et plus enneigés. Ils correspondaient, justement, en partie, à un épisode La Nina. Alors, aurons-nous de la neige cet hiver grâce à la Nina ? Rien n’est moins sûr.

Le secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas a récemment déclaré :"les années à Niña sont aujourd’hui même plus chaudes que les années à fort Niño que l’on a connues.

"Par conséquent", a-t-il conclu, "2020 est toujours en passe de devenir l’une des années les plus chaudes jamais enregistrées et 2016-2020 devrait être la période de cinq ans la plus chaude de l’histoire".