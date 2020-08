Le personnel de plusieurs communes soumis aux tests sérologiques : la bien mauvaise idée

Après Ans, voici Trooz... Dans cette commune liégeoise, près de deux cents membres du personnel, ainsi que les enseignants, vont se soumettre à un test Covid.

Si l'initiative semble louable, le procédé l'est un peu moins. Car les résultats reposent sur les fameux tests sérologiques, par prise de sang.

La mauvaise méthode de test

S'il permet d'obtenir un résultat en quelques minutes, ce type de test peut prêter à confusion. Car il se contente d'indiquer la présence ou non d'anticorps. Or, on sait que ces anticorps peuvent se développer au contact de la maladie tout en restant présents bien longtemps après la guérison.

Un résultat positif signifie donc qu'on a probablement développé la maladie et qu'on en est quitte alors qu'un résultat négatif montre simplement qu'il n'y a aucune trace d'anticorps dans l'organisme et qu'on n'est sans doute pas immunisé.

Pour le professeur Elie Cogan, médecin consultant senior au CHIREC et à Erasme, ce type de test "pour rassurer" est une aberration : "Sur le plan épidémiologique, c'est intéressant au niveau statistique, pour analyser la prévalence de l'épidémie au cours des derniers mois. Mais le test efficace pour détecter la présence actuelle de la Covid 19, c'est le PCR, par frottis nasopharyngé. Il est fiable à près de 100%"

Ce faux sentiment de sécurité

Avec le PCR, un résultat positif indique qu'au moment de la prise d'échantillon, le patient est porteur de la maladie, et éventuellement contagieux. Avec la méthode sérologique, le résultat positif est, au contraire, plutôt rassurant puisqu'il indique que le corps a lutté contre ce virus et a peu de chances de le contracter à nouveau.

De plus, les anticorps se développent souvent plusieurs jours après l'apparition de la maladie, voire ne se développent pas du tout dans certains cas de figure. Un patient peut donc être infecté et contagieux sans que l'on détecte le moindre anticorps dans la prise de sang. Pas de quoi rassurer les membres du personnel des communes où on a instauré le système de test...