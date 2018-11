Le périple de Saïd : dans le smartphone d'un réfugié palestinien

Malgré des chiffres en baisse par rapport aux années précédentes, des milliers de réfugiés prennent encore chaque jour le chemin de l’exil. Bien souvent, ils n’emportent avec eux que le strict minimum, leur téléphone. C’est le cas de Saïd Alsaqqa, réfugié palestinien, arrivé en Belgique en 2015.

A 30 ans, Saïd a décidé de quitter Gaza. Il occupait un poste intéressant à l’office de secours et de travaux des Nations-Unies pour les réfugiés de Palestine (UNWRA) mais il a préféré laisser derrière lui les bombardements et l’insécurité. "Je veux juste vivre normalement, construire ma carrière, me développer. Mais à Gaza il n’y a rien de tout cela, on ne peut rien faire", explique-t-il.

La boussole du 21ème siècle

Dans son sac, le jeune réfugié emporte deux téléphones. Le sien et un vieux Nokia: "C’est celui de l’un de mes meilleurs amis. Il a été tué dans des bombardements en 2014 à Gaza. Il s'appelait Mohamed. J’ai conservé ce téléphone pour me souvenir de lui ", raconte-t-il, ému.

Saïd a tenté de s’installer en Asie du Sud, mais sans succès. Il a alors rejoint l’Europe en passant par la Turquie, la Grèce, la Serbie, la Hongrie, l’Autriche et l’Allemagne. Un périple de 4 mois. Pendant son voyage, il prend le temps de filmer et de photographier les personnes qui l’accompagnent, le paysage qui l’entoure et même sa traversée en bateau de la Turquie aux îles grecques. "À certains endroits, je ne pouvais même pas dormir. Il faisait trop froid et je devais continuer à marcher. Je ne pouvais pas m’arrêter."