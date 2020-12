Le "père" du gel hydroalcoolique deviendra docteur honoris causa de l’UCLouvain

L’UCLouvain a décidé de remettre quatre titres de docteur honoris causa en février 2021. L’une de ces personnes n’est autre que Didier Pittet, celui qui a rendu la solution hydroalcoolique si courante et importante.

Ce médecin épidémiologiste et infectiologue suisse de 63 ans est à la tête du service de prévention et contrôle de l’infection aux Hôpitaux universitaires de Genève. Son surnom n’est autre que "docteur mains propres", suite à son combat en faveur de l’hygiène des mains.

En 1995, il travaille avec le pharmacien suisse William Griffiths (inventeur de cette solution hydroalcoolique). C’est le lavage des mains dans les hôpitaux qui pousse le docteur à populariser ce gel antibactérien. Un bon moyen de gagner du temps et une récurrence dans l’hygiène des mains pour le personnel hospitalier qui doit se les désinfecter jusqu’à plus de 20 fois par jour.

"C’est la convergence de plusieurs facteurs et une histoire évolutive d’essais et d’erreurs qui ont permis d’aboutir à ce gel", préfère-t-il dire au sujet de cette invention.



Pourtant il anticipe le potentiel de ce produit. En 2005, suite au prix élevé de la solution lorsqu’elle est trouvable dans le commerce, le docteur Pittet fait don du brevet à l’Organisation de la Santé (OMS) afin de contrer les laboratoires pharmaceutiques. Empêcher cette privatisation permet de produire du gel localement et sans le vendre à un prix exorbitant. Un "élément d’une importance capitale pour les pays en développement", comme le précise l’UCLouvain.

Pour cette "invention" liée à la pandémie de Covid-19, Didier Pittet se verra donc remettre la plus haute distinction de l’UCLouvain le 9 février 2021. Mais il n’est pas le seul, au total deux hommes et deux femmes qui "font face aux défis de notre temps" le recevront : Didier Pittet, Laurence Tubiana (les problèmes de santé publique), Peter Piot (le réchauffement climatique) et Liv Strömquist (les inégalités de genre).