Le père de la Chouffe et de la Lupulus, Pierre Gobron lance une nouvelle brasserie en Espagne

C’est tout au fond d’une vallée verdoyante des Pyrénées Orientales, à 1200 kilomètres des Ardennes qu’est née la dernière brasserie de Pierre Gobron. Dans l’ancien Hôtel des Touristes à Prats de Mollo, à l’abandon pendant 10 ans, cette figure de la bière en Belgique brasse et met en bouteille la "Senyor Voltor". Comprenez : "monsieur vautour" en catalan.

Après avoir créé la Chouffe il y a quarante ans, puis la Lupulus en 2007, le brasseur ardennais s’est associé avec un ami néerlandais, Oscar Van Tol pour racheter le bâtiment et se lancer dans ce pari un peu fou. "Ce troisième projet, vraiment inattendu, me permet de remettre la main à la pâte, de revenir à mes débuts", explique Pierre Gobron, qui est venu passer une semaine sur place pour le démarrage de la production. "Ça me plaît beaucoup même si cela demande beaucoup d’énergie."