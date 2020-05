Le pédiatre Pierre Smeesters répond à 12 questions d'enfants

CQFD, ce qui fait débat, en mode grand entretien : 25 minutes quotidiennes avec un spécialiste, pour vous aider à mieux comprendre/vivre la crise du coronavirus, mais aussi pour vous permettre de poser vos questions (via l’adresse mail cqfdrtbf@rtbf.be).

On vous propose, ici, un CQFD à hauteur d’enfants. Nous avons confié les clés de l’émission aux plus jeunes. Avec la reprise de l’école pour certains, le confinement qui se prolonge pour d’autres, de nombreuses questions subsistent encore autour de ce virus. Nous avons sélectionné 12 questions très concrètes : "Comment est né le coronavirus", "Est-ce que mon chat peut attraper le Covid 19", ou encore " Est-ce que je peux serrer mes copains dans mes bras ?" etc.

On a pris 25 minutes pour écouter les plus jeunes et leur donner des réponses avec Pierre Smeesters, chef du service pédiatrie à l’hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola à Bruxelles.