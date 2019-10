"Le pays pourra compter sur mon engagement" La Princesse Elisabeth prononce le discours de ses 18 ans devant ses parents très émus

La Princesse s'adresse à sa famille: "Nous formons une équipe formidable"

La fille aînée du Roi Philippe a reçu le Grand Cordon de l’Ordre de Léopold, grade le plus élevé de cet ordre belge prestigieux. La Princesse a ensuite prononcé un discours devant ses invités et ses parents très émus. La Princesse a d'ailleurs tenu à adresser un message à sa famille dont elle est très proche. "Je pense à ma famille qui a toujours été là pour me supporter et m’encourager. Nous formons une équipe formidable, aussi avec mes frères et ma sœur. Merci à toi maman pour ta disponibilité et ton écoute. Merci à toi papa pour ta confiance. Je sais que je pourrai toujours compter sur toi". La Princesse a également voulu remercier ses professeurs et les autres invités pour leur venue. Elle a aussi insisté sur son engagement pour la cause climatique: "Je partage vos préoccupations pour l’avenir et en particulier pour le climat et la réponse solidaire que nous devons y apporter. J’ai foi en l’avenir. Je suis portée par les mêmes espoirs et la même volonté de faire la différence. 18 ans, c’est un cap que je passe avec optimisme. Je sais que j’ai encore tellement à apprendre. C’est à cela que je veux m’atteler dans les années à venir : essayer de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et contribuer à l’améliorer en donnant le meilleur de moi-même. Le pays pourra compter sur mon engagement".