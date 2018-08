Le parquet ouvre une enquête sur la mort des 2 festivaliers à Tomorrowland

Le parquet anversois lance une enquête autour de la mort de deux festivalières à Tomorrowland pour voir si le décès des deux femmes est directement lié à la consommation de drogues.

La première victime s'est rendue au festival d'electro dance le premier week-end, du 20 au 22 juillet. Elle est décédée une petite semaine plus tard à l'hôpital universitaire d'Anvers. La deuxième a participé à Tomorrowland lors du second week-end. Les deux victimes venaient d'Inde et de République tchèque.

Les deux étaient sous influence de drogue et la justice compte découvrir si la drogue ou d'autres facteurs, comme les températures extrêmes ou la déshydratation, sont à l'origine du décès.