Le Parlement Jeunesse de la Fédération W-B réagit à des propos déplacés sur son affiche

Mardi soir, le Parlement Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’est exprimé sur sa page Facebook sur les récents propos qu’avait suscités leur affiche de recrutement. Les discussions portaient sur la jeune femme représentée sur la photo, portant un foulard. Les débats ont démarré à la suite de la publication de Benoît Honse, échevin de Neupré, qui s’indignait du port d’un signe religieux sur une affiche du Parlement Jeunesse.

Dans notre article publié mardi après-midi, nous écrivions que l’association n’avait pas réagi aux nombreux messages sur son affiche communicationnelle. Ils ont, en effet, réagi plus tard dans la soirée via leur page Facebook. Dans cette publication, le Parlement Jeunesse affirme avoir un projet inclusif, à la portée de tous les jeunes belges. « Nous avons également voulu signifier à l’ensemble des jeunes résidant en Belgique qu’ils/elles sont chez eux/elles au Parlement Jeunesse, que la diversité de nos membres enrichit nos débats, et plus encore, qu’elle renforce l’idéal démocratique ».