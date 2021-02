Le Parlement fédéral prend la situation des mineurs intersexués à bras-le-corps

Le Parlement fédéral veut faire bouger les lignes à propos des enfants intersexués, autrement dit les mineurs qui ont une sexualité atypique. "Ils" ne sont ni fille, ni garçon, simplement différents et souvent mutilés au nom de la normalité. La proposition de loi adoptée à l’unanimité ce jeudi soir par la Chambre des Représentants dans son ensemble vise à faire respecter l’intégrité physique de ces enfants et à éviter les opérations chirurgicales aux lourdes conséquences dont ils sont victimes.

5 enfants intersexués naissent chaque jour en Belgique, soit à peu près autant d’enfants intersexués que de jumelles et de jumeaux qui naissent quotidiennement dans notre pays. C’est 1 enfant sur 60. Il existe une quarantaine de variations possibles, visibles ou pas. Ils peuvent être nés sans gonades (testicules et ovaires), sans utérus, avec une variation particulière des hormones, etc.

Des opérations sont en effet réalisées sur les mineurs intersexués, parfois même quand ils sont nourrissons… pas parce que ces enfants sont physiquement en danger et ont besoin d’être opérés mais pour les faire entrer dans la norme autrement dit pour qu’il soit fille ou garçon. "Nous avons publié une brochure à l’attention des parents d’enfants intersexués", précise la porte-parole de l’institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes, Véronique Debaets, "parce qu’on s’est rendu compte qu’ils subissaient des pressions de certains médecins leur enjoignant d’opérer rapidement leurs enfants et qu’ils étaient démunis."

Pour le psychologue Noah Gottlob qui pratique et défend la psychologie inclusive, "Nous sommes tellement formatés que le discours, le corps et le vécu des personnes intersexuées sont inaudibles et invisibles. Cette vision binaire (homme/femme) est notre compréhension 'normale' de la sexualité et il est important de l’élargir."