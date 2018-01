Le parcours du combattant des jeunes enseignants pour trouver un emploi stable

A partir de la rentrée de septembre 2019, tous les étudiants qui voudront devenir instituteur ou régent feront leurs études en quatre ans et plus en trois ans comme actuellement. Dans le même temps, la Wallonie est en manque de professeurs de math, de sciences et de langues. Par ailleurs, un nouveau professeur de langues sur quatre n'a pas le titre requis ou suffisant pour enseigner.

Que la formation soit de trois ou de quatre ans, un constat s'impose : mettre un pied dans le système est un véritable parcours du combattant pour les jeunes enseignants.