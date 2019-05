Le paquet neutre, bientôt obligatoire en Belgique, est-il efficace? L'exemple français

C’était dans les tubes, le paquet de cigarettes neutre, sans logo ni couleur des marques de tabac, arrivera en Belgique en janvier 2019.

Les cigarettiers remettent en doute son efficacité.... mais eux sont loin d'être neutres, par contre

En France, le paquet neutre est obligatoire depuis le 1er janvier 2017. Si le démarrage a été difficile, avec notamment une opposition des vendeurs de tabac, aujourd'hui ce paquet neutre est entré dans les habitudes. L’occasion de voir si cette mesure est efficace.

Dans le bar tabac de Guillaume, les clients se succèdent. Chacun choisit sa marque de cigarettes, mais sort avec le même paquet, tout noir, avec des messages de prévention, et à peine visible, la marque de tabac. Si l’aspect a changé, pour Guillaume Palka , buraliste, ce n’est pas vraiment le cas des habitudes de consommation de ses clients : "Je n’ai pas l’impression que cela a fonctionné. La personne qui veut fumer va toujours fumer. Les jeunes, j’en vois toujours qui fument aussi. Le problème des jeunes, c’est qu’ils entrent dans le tabac notamment grâce aux amis plus âgés qui leur proposent une première cigarette."

Ce sont pourtant les jeunes qui sont visés par cette mesure. Comme l’explique Marie-Ange Testelin, directrice du centre de lutte contre les addictions de la région Hauts-de-France : "L’objectif de cette mesure est de ne pas faire entrer les jeunes dans le tabac. De ne pas jouer sur l’aspect marketing qui plait beaucoup aux jeunes."

Un million de fumeurs en moins en France

Mais est-ce efficace ? Avec enthousiasme, Marie-Ange Testelin avance les derniers chiffres du baromètre santé de mai 2018 : "Pour la première fois depuis longtemps, nous avons enregistré une baisse du nombre de consommateurs de tabac en France. Il y a un million de fumeurs en moins cette année. "

Mais cette spécialiste de la prévention l’admet aussi, ce n’est pas uniquement lié à l’instauration du paquet neutre : "Les résultats sont liés à des politiques conjuguées, autour du paquet neutre mais aussi du remboursement de la substitution nicotinique avec un forfait étendu à 150 euros pour tout le monde. Il y a également une opération qui s’appelle 'mois sans tabac' et bien sur l’augmentation du prix du tabac."

En France, le prix des paquets a augmenté d’un euro en mars 2018 et va encore grimper pour atteindre 10 euros les 20 cigarettes en 2020. De quoi dissuader en effet. Sauf que dans la région Hauts-de-France, la baisse du tabagisme est plus lente qu’ailleurs en France. Et là les regards se tournent vers la Belgique. En à peine 20 minutes de route, les Français se retrouvent en Belgique, leur eldorado de la cigarette, où ils peuvent trouver des paquets aux couleurs de leur marque favorite et surtout environ 2 euros moins cher qu’en France. De quoi attirer pas mal de monde...