Le paquet de tabac neutre, de l'enfumage ?

Le gouvernement a donc décidé d'imposer un paquet neutre pour les cigarettes et le tabac à rouler. La mesure s'inscrit dans la politique de lutte contre le tabagisme de la ministre qui s'est fixée comme ambition de réduire la proportion de fumeurs dans la population en-dessous de 17%.

Qu'est-ce que le paquet neutre ?

Il s'agit d'un paquet ne portant aucun signe distinctif, aucun élément graphique, aucune illustration se rapportant à la marque. Seule le nom de marque est indiqué mais dans une typographie standard, autrement dit toutes les marques sont écrites avec la même polisse de caractère.

Pourquoi le paquet neutre ?

Diverses études montreraient qu'un emballage neutre, sans éléments "attrayants" aurait un impact sur la consommation. Privé de ses attributs de séduction, le paquet de cigarettes ou de tabac à rouler perdrait de son pouvoir d'attraction, notamment auprès des plus jeunes. D'autant plus s'il n'est "décoré"que des seuls messages d'avertissement sur les danger du produit pour la santé, ces derniers gagneraient en effet en efficacité.

Le procédé est-il vraiment efficace?

Comme toujours en matière de lutte contre le tabagisme, les avis divergent. Selon les études commanditées par les cigarettiers, le paquet neutre n'a qu'un impact très limité sur la consommation. Mais des études réalisées par des organismes scientifiques dans les pays où le paquet neutre est déjà d'application tendent à démontrer qu'il permet de réduire le tabagisme. Une chose est sûre, le paquet neutre est un enjeu économique, car si son efficacité est tout bénèf' pour la lutte contre le tabagisme, la baisse de la consommation se traduit par une baisse des rentrées pour les caisses publiques.

Le prix va-t-il changer?

A priori, le passage à l'emballage neutre n'a pas d'impact sur les prix, ni à la hausse, ni à la baisse. Mais dans certains pays, pour durcir la lutte contre le tabagisme, les autorités ont doublé le paquet neutre d'une augmentation des prix. Pour les organismes de santé publique, le prix constitue un puissant facteur de dissuasion.

Quels sont les pays qui fument du "neutre"?

Le paquet neutre neutre est déjà en vigueur en Australie, en France, au Royaume Uni, en Nouvelle-Zélande et en Norvège. Elle est en cours d'introduction et en attente d'application dans d'autres pays (Irlande, Burkina faso, Hongrie, Slovénie et Uruguay)

Et chez nous, quand le paquet neutre entrera-t-il en vigueur?

En 2016, la ministre de la Santé annonçait que le paquet neutre était à l'agenda car il faisait partie de son plan anti-tabac. Ce matin, l'entrée en vigueur du paquet neutre a été acté par le conseil des ministres, mais la date d'entrée n'a pas été précisée. Maggie De Block (Open-VLD) s'est bornée à dire "vouloir agir le plus vite possible".