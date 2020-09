Le pape publiera une encyclique sur la "fraternité" le 4 octobre

Le pape François publiera le dimanche 4 octobre sa troisième encyclique, consacrée à "la fraternité et l’amitié sociale", thématique centrale de son pontificat, a précisé mercredi le Vatican. Le texte intitulé en italien "Fratelli tutti" (tous frères), sortira précisément le jour de la fête de Saint François d’Assise, religieux qui prôna la pauvreté et la fraternité, dont le jésuite argentin Jorge Bergoglio a adopté le prénom au début de son pontificat.

Plusieurs appels à la fraternité

Le mot "fraternité" est un mot-clef du pape François. Il avait notamment signé en février 2019 à Abou Dhabi (Emirats arabes unis) un "document sur la fraternité humaine", appelant en particulier à la liberté de croyance et d’expression, texte assez audacieux car co-signé par le grand imam sunnite égyptien d’Al-Azhar, cheikh Ahmed al-Tayeb.

Ces derniers mois, le pape a multiplié les appels à la fraternité face au coronavirus, en soulignant que les plus démunis étaient les plus affectés par cette crise sanitaire et économique. La veille de la publication de l’encyclique, le pape fera un déplacement privé à Assise pour signer le texte. Saint François d’Assise, fondateur des franciscains et précurseur du dialogue interreligieux, est aussi considéré comme le père de l’écologie moderne, avec son "Cantique des créatures", une célèbre prière qui loue toutes les créatures, dont le frère Soleil, la sœur Eau ou la mère Terre.