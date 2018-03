Le pape François en visite aux pays baltes du 22 au 25 septembre

Le pape François se rendra dans les pays baltes -Lituanie, Lettonie et Estonie- du 22 au 25 septembre, a confirmé vendredi le Saint-Siège.

Le principe de cette visite avait déjà été annoncé fin novembre avec certitude par les présidents des trois pays baltes, qui fêtent en 2018 le 100e anniversaire de leur indépendance.

Le porte-parole du Vatican, Greg Burke, a précisé vendredi dans un communiqué que le pape François se rendrait dans les villes de Vilnius et Kaunas en Lituanie, à Aglona en Lettonie et à Tallinn en Estonie. Le programme détaillé du voyage sera publié ultérieurement.

"L'occasion est magnifique, car les pays baltes célébreront leur centenaire", s'était réjouie fin novembre la présidente lituanienne, Dalia Grybauskaité.

La Lituanie, pays catholique, et l'Estonie, très laïcisée, ont célébré en février le 100e anniversaire de leur indépendance, retrouvée en 1918 après plus d'un siècle sous la domination russe.

La Lettonie, dont la population est majoritairement luthérienne, célèbrera ce même centenaire en novembre.

Les trois pays sont restés indépendants jusqu'à la deuxième Guerre mondiale et leur annexion par l'Union soviétique. Ils ne s'en sont affranchis qu'en 1990-91 et ont rejoint en 2004 l'Union européenne et l'Otan.

Le pape Jean Paul II, originaire de la Pologne voisine, a visité les trois pays en 1993.