Le pape François a renoncé à plusieurs activités ces derniers jours à cause d'un "rhume"

Le pape François a annoncé dimanche qu'il ne participerait pas à une traditionnelle retraite spirituelle de six jours avec la Curie à Ariccia, au sud de Rome, en raison d'un "rhume". "Malheureusement, un rhume me contraint à ne pas participer cette année" à cette retraite de Carême, a-t-il déclaré dimanche à l'issue de la prière de l'Angelus, prononcée sur la place Saint-Pierre depuis la fenêtre du palais apostolique. En s'adressant aux fidèles, le pape a eu deux quintes de toux.

Ce n'est pas la première fois ces derniers jours que le souverain Pontife renonce à l'une des activités prévues par son agenda. Jeudi déjà, il avait renoncé à se rendre à San Giovanni in Laterano pour la célébration et les rites du premier jour de Carême. Il en avait fait de même vendredi, lorsqu'il avait annulé toutes les audiences prévues après la traditionnelle messe matinale. En ces temps de Coronavirus, la nouvelle ne passe pas inaperçue même si les communiqués officiels se veulent rassurants et continuent à parler de rhume saisonnier.