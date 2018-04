Le pape François a baptisé 7 personnes lors de la veillée de Pâques, dont un migrant

Le pape François célèbre ce dimanche la messe de Pâques dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Il donnera ensuite plus tard dans la journée sa bénédiction Urbi et Orbi, à la ville et au monde. Après la procession du chemin de croix vendredi devant 20.000 personnes, le pape a célébré la veillée de Pâques samedi soir. L'occasion, notamment, de baptiser huit adultes. Parmi eux, un migrant.

Il s'appelle John Ogah, a 31 ans et est originaire du Nigéria. L'année dernière, il est devenu un véritable héro à Rome lorsqu'il a désarmé un braqueur dans un supermarché et retenu l'homme jusqu'à l'arrivée de la police.

Pour le récompenser, les forces de l'ordre avaient alors décidé de l'aider à rester sur le sol italien afin qu'il puisse s'y installer. Aujourd'hui, John Ogah travaille dans une association caritative dans la capitale italienne.

Sept autres personnes baptisées

Depuis samedi soir, l'homme est baptisé ainsi que sept autres personnes originaires d'Albanie, des Etats-Unis, d'Italie ou encore du Pérou.

Cette histoire illustre bien le message que le pape François a tenu à faire passer durant sa veillée. Il a en effet demander aux catholiques de ne pas rester paralysés et engourdis face aux injustices qui les entourent.

En Belgique, le cardinal Jozef de Kesel a rendu hommage, lui, à un autre héro : Arnaud Beltrame. Le gendarme français est décédé lors de l'attentat de Trèbes alors qu'il avait pris la place d'une otage pour lui sauver la vie. Samedi soir, le Cardinal a aussi invité les chrétiens à tourner le dos à la discorde et à la haine.