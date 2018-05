Le pain, un mets universel qui reflète toutes les cultures

Pour le pain: de la semoule, un peu d’eau, de levure et du sel suffisent à les façonner. "Le pain c’est simple. Tout le monde peut en faire", ajoute Aboul Kassimi, le fils d’Abdel. "Dans notre culture, on mange du pain avec beaucoup de choses : avec des tajines, avec des yaourts, en sandwich."

Dans la boulangerie d’Abdel Majid, tous les pains sont à base de semoule. Tradition marocaine oblige. "C’est un pain traditionnel. C’est le premier pain qui est apparu, au Maroc en tout cas. On le laisse bien reposer et on le cuit sur le poêle", nous explique le boulanger.

Changement de décor dans la boulangerie de Frédéric Ruelle, aux inspirations belgo-françaises. Chez lui, peu de produits différents sont disponibles. En effet, tous sont pétris à la main et nécessitent environ trois heures de préparation, sans compter la cuisson. "On travaille uniquement l’épeautre. Il y a l’épeautre blanc, l’épeautre intégral et on fait aussi du pain au levain les jeudis et vendredis", précise le boulanger.

Pour Frédéric, qu’ils viennent de Grèce, du Moyen-Orient ou d’Amérique, tous les pains peuvent être de qualité. "Je pense que chaque pays à sa tradition du pain. Il n’y a pas vraiment un endroit particulier où nous pourrions dire ‘Tiens le pain vient d’ici !’. C’est un mondial le pain."

Par contre, le professionnel met un point d’honneur sur la qualité du produit. "C’est le côté industriel qui pose problème. Quand on regarde les dates limites de consommation (DLC), elles sont relativement longues par rapport à un produit fait en boulangerie. Donc c’est qu’il y a des produits qui n’ont rien à faire dans du pain."

Si des dizaines de pains existent à travers le monde, l'essentiel est donc de faire le bon choix. Diversité ne rime pas toujours avec qualité.