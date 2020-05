Le Nutri-score : un argument marketing ?

Nestlé, la plus grande entreprise agroalimentaire du monde, fait même partie de celles qui poussent pour que le Nutri-Score soit rendu obligatoire au niveau européen . Elle n’est pas la seule, Danone et Alpro se rangent du même côté, tout comme Delhaize , Colruyt et Carrefour . Mais pourquoi ?

Nous commençons toutes et tous à nous habituer à la présence de ces cinq lettres de couleurs sur nos emballages de produits alimentaires. Un indicateur qui pose encore question pour certains mais qui plaît à certaines enseignes et entreprises.

Mais il y a peu, Test-Achats demandait encore à ce que le Nutri-score soit mieux expliqué et que ces explications soient plus simples à trouver.

Rien ne les force à le faire. Mais l’intérêt des enseignes de grande distribution est clair. C’est un outil qu’ils souhaitent utiliser p our rassurer et mieux renseigner à leur façon comme le signale Nathalie Roisin pour Colruyt Group " En magasin également, nous souhaitons recourir au Nutri-Score pour accompagner au mieux les clients, avec un maximum de transparence, et leur permettre d’opérer des choix alimentaires en toute connaissance de cause. "

Même son de cloche chez Delhaize : " 97% de nos produits de marque Delhaize sont déjà étiquetés Nutri-Score (sur notre e-shop et sur l’étiquette prix dans nos supermarchés). Nous reformulons 1.500 produits par an . " affirme Karima Ghozzi, porte-parole de Delhaize.

Par contre, les produits Everyday ne sont pas concernés : " On ne le fait pas sur les emballages des produits Everyday pour une question de coût (refaire toute une série d'emballages, ça coûte cher) or, il y a une promesse des meilleurs prix à réaliser. Le Nutri-score de ces produits est consultable en ligne , tout comme celui des quelques 20 000 produits q ue nous proposons dans nos magasins (tant de marque propre que de marque nationale). " Affirme Nathalie Roisin.

C’est le cas de Colruyt par exemple qui amorce la démarche de mettre le Nutri-score sur tous ses produits " Boni ". D’après Nathalie Roisin, porte-parole de Colruyt Group à l’heure actuelle, 85% des références " Boni Selection " arborent le Nutri-score sur leur emballage. Il sera totalement déployé sur l’ensemble des références d’ici novembre 2020 . Le même travail est effectué pour la marque propre de " Spar ", les premiers emballages ont intégré les rayons en janvier 2020. On en est à 20 % des références aujourd’hui. Les catégories prioritaires étaient : plats préparés (frais), huiles, fromages, yaourt, produits veggie frais, pâtes, riz et conserves.

" À titre d’exemple, le Nutri-score ne fait pas la distinction entre sucre naturel et sucre ajouté . " rappelle Nicolas Guggenbühl, diététicien nutritionniste et professeur à l’Institut Paul Lambin " Le Nutri-score est un bon outil pour aider le consommateur dans ses achats. Mais il ne faut pas oublier qu’il est basé sur une quantité : 100 mg ou 100 ml . Dans ces conditions, il ne faut pas s’étonner de voir de l’huile d’olive obtenir un score de " D ". Mais personne ne va boire 100 ml d’huile d’un coup. Il faut donc bien croiser cet outil qu’est le Nutri-score avec un régime équilibré cohérent . " Dans ces conditions-là, la pyramide alimentaire peut être votre allié de choix .

C’est un indicateur pratique mais si on ne se nourrit qu’avec des produits estampillés A ou B, on risque de manquer de certains nutriments ou micro-nutriments.

L’appel de Test-Achats a été entendu par le SPF Santé Publique qui a ajouté des informations concernant le Nutri-Score sur son site internet . En plus d'explications détaillées, vous y trouverez deux vidéos et une brochure à télécharger.

En suivant un tableau des quantités sur 100 mg ou 100ml, on obtient des points, on soustrait les bons aux mauvais, et on obtient un score qui équivaut à une lettre entre A et E.

Là où le bât blesse

Parce que le problème pourrait être là. On a tous envie de manger plus sain et plus équilibré, c’est probablement dans votre top 3 des résolutions de nouvel an.

Le Nutri-score ne vous aide pas à être rationnel dans les quantités !

Il y a le risque qu'on se lance corps et âme dans l'achats de produits estampillés "A" sans faire attention à nos besoins ou, a contrario, qu’on n’y fasse trop attention, au point de ne plus prendre de plaisir à manger et de sombrer dans l’orthorexie. Et ça les marques l'ont bien compris. Si bien qu'elles changent aujourd'hui la composition de certains produits pour améliorer leurs notes.

Colruyt, par exemple, a baissé de 2 grammes la quantité de sucres ajoutés d'un fromage frais à la fraise pour faire passer le Nutri-score de C à B. "C'est à vrai dire une bonne chose. On peut difficilement reprocher à Colruyt de rendre ses produits un peu plus sains. On peut regretter qu'il ait fallut attendre qu'on mette une note aux produits pour y arriver mais si ça continue dans ce sens-là, c'est très bien." affirme Nicolas Guggenbühl.

Pour lui, même si Nestlé crée des produits plus sains aux yeux du Nutri-score que sa concurrence, c'est bien normal que l'entreprise pousse vers son obligation en Europe. On peut parler de marketing vertueux.