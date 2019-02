Le Nutella, la pâte à tartiner qui fait tourner les têtes

Depuis 1946, le roi de la pâte à tartiner régale ses consommateurs. L'histoire du Nutella commence fort étant donné que ce dernier a été créé par accident. L'entreprise Ferrero a rapporté que Michele Ferrero, le créateur, aurait laissé un bloc de chocolat aux noisettes fondre au soleil. Une confiserie inventé par nul autre que son père, Pietro Ferrero. La mixture est aujourd'hui devenue la plus célèbre des pâtes à tartiner. Chaque année, 300.000 tonnes du produit sont dévorées. Un chiffre astronomique qui n'est pas le seul fait surprenant dans l'univers de la marque.

Depuis douze ans, le Nutella est mis à l'honneur chaque 5 février. En 2007, une blogueuse amatrice de la pâte à tartiner a lancé la Journée mondiale du Nutella . Une initiative mise en place afin de partager ses recettes, photos et vidéos avec les autres fans de la marque.

Alors que la création de cette journée avait emballé les internautes les plus gourmands, cette dernière n'avait pas plu à Ferrero. En 2013, l'entreprise italienne avait envoyé une lettre de mise en demeure à la blogueuse derrière l'initiative, Sara Rosso, demandant de supprimer le site internet qu'elle avait créé. Des poursuites finalement abandonnées par le géant du chocolat, autorisant finalement la journée.

Une composition controversée

Manifestation devant une implantation française de Ferrero, fin 2018. - © CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Composé de sucre, de cacao et de noisettes, le Nutella contient également de l'huile de palme. Un ingrédient faisant parler de lui depuis plusieurs années pour des raisons de santé et écologiques. Bien que la marque affirme que son huile de palme est certifiée, beaucoup appellent au boycott de la pâte à tartiner. L'implantation de palmiers à huile est la cause de la disparition de millions d'hectares de terre, chaque année.

