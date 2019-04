Le numérique à l'école, une étape nécessaire à l'enseignement qui pourrait susciter des vocations ?

Comment permettre aux professionnels de l’enseignement de toucher du doigt les technologies les plus innovantes adaptées à leur métier et enrichir leurs pratiques et réflexions en découvrant et en s’inspirant d’expériences et de méthodes pédagogiques novatrices ? C’est l’objectif du SETT, le premier événement belge dédié à l’intégration des nouvelles technologies dans l’enseignement ces jeudi et vendredi du côté de Namur.

Hervé Hasquin, organisateur de l’événement, estime que les enseignants ont tout à gagner à venir visiter le salon. « Je pense qu’il y a une forte demande aujourd’hui en matière de formation des enseignants pour le numérique et dans le numérique », explique-t-il. « Ce salon a notamment la vocation de leur proposer 96 conférences et ateliers thématiques durant deux jours, donc une offre extrêmement large de formations. C’est également l’occasion de toucher du doigt les nouvelles technologies qui sont d’application aujourd’hui dans le numérique éducatif ».

Le numérique pour améliorer l’enseignement ?

Ces nouveaux outils peuvent contribuer à améliorer l’enseignement selon l’organisateur. « Je pense qu’aujourd’hui le numérique est plus qu’un gadget, c’est la manière dont on l’utilise. Le numérique a montré et démontre qu’il est un plus pour l’enseignement. Il ne remplacera évidemment jamais l’enseignant, mais il peut peut-être vraiment devenir son meilleur ami en classe. Je pense qu’il y a aussi une manière de motiver les élèves, parce qu’aujourd’hui nous sommes dans la génération numérique. »

« Un enfant averti va pouvoir mieux choisir son métier »

Julie Henry, chercheuse à la Faculté d’informatique et à l’Institut de recherche en didactique et d’éducation de l’UNamur, estime que l’école de demain est « un grand débat. Le tronc commun est révisé, et on va au final intégrer partiellement du numérique ; à la fois de l’éducation par le numérique en utilisant des outils en classe dans d’autres disciplines, mais également une éducation au numérique telle qu’elle est certainement vue au niveau européen et mondial, à savoir le développement d’un citoyen numérique ».

C’est « qu’on appelle la citoyenneté numérique, c’est-à-dire équiper les enfants et leur donner les clés pour pouvoir justement vivre dans un monde de plus en plus numérique et pouvoir prendre du recul sur ce qu’on annonce dans les médias. Par exemple, par rapport au fait que l’intelligence artificielle pourrait prendre des emplois, un enfant averti va justement pouvoir mieux choisir son métier par la suite et pouvoir prendre un métier qui ne sera pas remplaçable ».

La Belgique trop « frileuse » va devoir « aller plus vite »

Mais face à ces enjeux vis-à-vis du numérique, la Wallonie et à Bruxelles restent frileuses, estime Julie Henry : « Par rapport à d’autres pays européens qui se sont justement lancés dans cette citoyenneté numérique, cette éducation à la citoyenneté numérique, en Belgique on a été assez frileux. Je n’ai pas vu l’entièreté du référentiel qu’on propose pour le tronc commun, mais de ce que j’en ai vu, on est quand même resté aussi sur les bases ; des bases qui ont été placées dans les pays européens il y a déjà pratiquement une petite dizaine d’années. On est donc vraiment ici, en Wallonie et à Bruxelles, aux balbutiements du numérique et il va probablement falloir prendre ce train, mais aller plus vite qu’on ne l’entend au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles ».

L’engouement des enseignants

A la question de savoir s’il y a une prise de conscience chez les enseignants en Belgique (en Scandinavie, par exemple, ce genre de salon attire les foules de profs), Hervé Hasquin affirme qu’il y « a vraiment un engouement. Je peux déjà vous dire que plus de 2000 enseignants se sont déjà inscrits, et peuvent d’ailleurs toujours s’inscrire pour participer à ce salon. C’est énorme ! C’est la première édition et pour un coup d’essai, faire probablement entre 2500 et 3000 visiteurs en deux jours, c’est énorme. On est donc effectivement très contents et ça veut dire qu’on répond réellement à une demande de la part de la communauté enseignante ».

Une question de moyens ou d’état d’esprit ?

Pour Hervé Hasquin, « ce n’est pas nécessairement une question de moyens. Les choses se mettent en place, il y a des écoles numériques, il y a le pacte d’excellence, donc il y a le matériel. Mais au-delà de ça, je crois qu’il y a une barrière à franchir, il y a un pas à franchir pour les enseignants. Ce n’est pas tout au numérique, ce n’est pas ça, c’est juste utiliser les bons outils au bon moment pour amener une motivation supplémentaire et, je le pense, faciliter leur métier ».

De son côté, Julie Henry insiste sur le fait qu’il faut mettre l’accent sur « ce qu’on appelle la citoyenneté numérique. J’insiste là-dessus parce que c’est vraiment développer des compétences qui vont être utiles aux enfants demain. Et ce n’est pas uniquement aux enfants, ça pourrait être aussi aux adultes. On parle beaucoup de robotique actuellement dans les médias, robotique chez les enfants, la robotique n’est qu’un moyen, donc il faut vraiment regarder ce qu’il y a derrière, vraiment évaluer que les compétences soient acquises chez les enfants et ainsi permettre aux enseignants de pouvoir mener ces cours. Jusqu’ici, j’ai pas mal de contacts avec des enseignants qui sont assez paniqués d’avoir entendu qu’on allait mettre de la robotique par exemple dans toutes les classes de primaire. Ce n’est pas forcément vrai, et surtout nos enseignants ne sont pas formés. Donc, il va falloir vraiment se concentrer maintenant sur la formation des enseignants puisqu’ils pourront par la suite transmettre ça aux enfants ».

96 thèmes sont au programme

Le programme de ce salon dédié au numérique dans l’enseignement est assez complet. Sont évoqués la question de la transmission et des apprentissages avec les technologies ; l’usage pédagogique de la vidéo, par exemple ; on parle du jeune citoyen dans un monde de médias numériques avec le cyberharcèlement ; ou encore la question de l’algorithme et de la robotique.

« C’est un comité scientifique qui a choisi les 96 thèmes et je pense sincèrement que tout le monde peut y trouver son compte », ajoute pour sa part Hervé Hasquin. « Ça va de sujets extrêmement pointus jusqu’à des visions beaucoup plus larges et presque philosophiques du numérique à l’école. J’invite vraiment les enseignants à faire le déplacement jusqu’à Namur ».

Et d’ajouter que les francophones sont à la pointe avec ce salon puisque « nous avons décidé de cloner ce salon qui existe depuis une dizaine d’années dans les pays scandinaves, que nous organisons en Norvège, en Suède et en Finlande, et pour une fois, nous l’organisons à Namur et nous l’organiserons en octobre à Flanders Expo à Gand. Donc, effectivement, Namur number one ».