Le nouveau timbre de la Princesse Elisabeth: les coulisses de sa création

Ce sont ces machines qui ont imprimé le timbre de la Princesse Elisabeth, mais aussi celui du Roi Philippe. Ce dernier est réimprimé tous les trois mois. - © Laura Jadot / RTBF Les timbres peuvent être imprimés de deux manières : sur du papier gommé (il faut lécher le timbre pour qu’il colle) et le papier collant. Sur chaque feuille, 120 timbres sont imprimés. - © Laura Jadot / RTBF Une fois que les feuilles sont vérifiées par l’imprimeur, il les assemble en pile, afin de les envoyer à la découpe. - © Laura Jadot / RTBF

Pour entrer dans la salle de production des timbres, Griet Wauters, la directrice de production, nous ouvre la porte avec son badge de sécurité. Le bâtiment est très sécurisé. Chaque porte est verrouillée pour donner accès uniquement aux personnes autorisées. " C’est comme si on imprimait de l’argent " nous dit-elle. D’où cette étroite surveillance. Une fois dans la pièce, on entend le bruit des machines en action. On peut sentir l’odeur du papier. " Nous sommes jeudi, il y a moins de gens qui travaillent en fin de semaine", nous dit-elle en montrant les cinq ouvriers dans la salle, bien concentrés sur leurs machines respectives. L’un d’entre eux nous montre une pile de timbres, fraîchement imprimés : "Regardez, ici, juste avec cette pile, il y en a pour 3000 euros. Il est impossible d’estimer la valeur qu’il y a dans cette pièce. Regardez toutes les piles qu’il y a autour de vous… ".

Chez Bpost, 300 millions de timbres sont imprimés chaque année. La majorité d’entre eux est destinée au marché belge et les commandes pour des pays étrangers représentent 30% de la production. " Par exemple, les timbres du Luxembourg et du Portugal sont conçus ici ", nous confie Mme Wauters.

Bien que les timbres royaux soient fortement appréciés par les Belges, ils représentent à peine 15% de la production. Les timbres les plus imprimés sont les rouleaux de 100 pièces, souvent illustrés avec une image de la nature. Ils représentent la moitié des ventes. Ici, le timbre de la princesse a été imprimé en 208.000 exemplaires. C’est une édition limitée, il ne sera donc pas réimprimé.

Les timbres peuvent être imprimés sur deux types de papier : le papier autocollant, dont il suffit de détacher le timbre pour le coller sur une enveloppe, ou le papier gommé, qui donne le traditionnel timbre qu’il faut lécher pour le coller sur votre courrier. Il existe aussi les timbres gravés, qui donnent une sensation de relief sur le dessin, des productions très appréciées par les collectionneurs.

Selon la grandeur du tirage, les timbres sont produits différemment. Les tirages classiques, que l’on imprime régulièrement, sont produits dans les machines "offset" : de grosses imprimantes qui requièrent de la main-d’œuvre pour assurer la production. C’est dans ces machines que le timbre de la Princesse a été imprimé, afin de s’assurer que l’impression se déroule dans les meilleures conditions.

Les grands tirages spéciaux, comme la gravure par exemple, sont réalisés dans les rotatives : des machines avec une mécanique plus rapide et plus précise. Tandis que les petits tirages et les impressions personnalisées (pour des entreprises par exemple) sont produits avec une machine digitale.