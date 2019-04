Le nouveau Perex 4.0 est online

Tout le monde connait le centre Perex, l'endroit où sont centralisées les informations routières et d'où la RTBF dispense les conseils aux automobilistes.

Entré en service fin des années ’90, il avait besoin d’une sérieuse mise à niveau. C’est chose faite.



Perex 4.0

Le centre a été agrandi et modernisé. 3.500 kms de fibres optiques le relient à tous les coins de Wallonie. Il est entré en service ce vendredi avec des responsabilités étendues. C’est désormais un acteur essentiel de la mobilité wallonne.



Premiers pas

Le premier gestionnaire de Perex, c’est Yvon Loyaerts. A la mise en service, en 1999, il était alors patron de la mobilité à l’administration wallonne. C’était déjà un bel outil, dit-il, mais il préfigurait à peine les développements à venir. Comme Yvon Loyaerts le souligne: "Nous ne pouvions pas, il y a 20 ans, imaginer les développements que la technologie allait permettre."



Acteur de la mobilité

La technologie a en effet ouvert de nouvelles possibilités. Celles qu’utilise Perex 4.0. Etienne Willame chapeaute désormais le service. Il explique: "Nous intégrons la gestion des routes et autoroutes, la gestion des réseaux de fibres optiques, et nous avons les moyens de piloter aussi les voies navigables, par exemple en télécommandant les écluses."



A la pointe

C’est donc un éventail beaucoup plus large de services qui sont gérés directement de Namur. Les automobilistes en sont les premiers bénéficiaires. Jacques Dehalu dirige la Sofico, gestionnaire des grandes voies de circulations wallonnes. Avec Perex nouvelle version, on leur livre, dit-il, une autoroute intelligente. "Nous pouvons par exemple leur donner une information plus précise sur les congestions de trafic rien qu’en observant le nombre de GSM concentrés sur une portion du réseau."



Voitures connectées

Et ce n’est qu’un échantillon puisque d’ici 3 ou 4 ans, les voitures connectées feront elles-mêmes remonter des informations que Perex est d’ores et déjà en mesure de traiter au bénéfice des usagers.

A noter que le nouveau bâtiment – passif – s’étend sur 4.500m² et abrite aussi différents services de police, la gestion du réseau hydrologique et toujours l’information routière made in RTBF.