Le nouveau patron de la composante Terre veut créer rapidement une deuxième brigade

Le commandant de la composante Terre, le général-major Pierre Gérard, a exprimé vendredi sa volonté de réorganiser cette entité - numériquement la plus importante de l'armée belge - en créant une seconde brigade motorisée pour répondre à une demande de l'Otan, tout en poursuivant la transformation du régiment des opérations spéciales (SOR), en dépit du déficit en personnel qui l'affecte, comme l'ensemble des forces armées.

"J'entends finaliser la réorganisation de la Composante sur base de deux brigades motorisées, un régiment "Special Operations" et un centre de compétence", a-t-il affirmé lors du "Land Day" annuel organisé au Cinquantenaire à Bruxelles, en présence de la Première ministre Sophie Wilmès et du ministre de la Défense et des Affaires étrangères, Philippe Goffin.

Le général Gérard commande la composante Terre depuis le 18 octobre dernier et a présenté vendredi ses intentions en insistant sur la nécessité pour ses hommes et ses femmes de se préparer "aux opérations de haute intensité".

"Il nous faut rétablir rapidement un deuxième commandement de brigade", a affirmé le "patron" de la composante Terre en expliquant que l'unique QG de brigade existant exerce le commandement et le contrôle sur 14 unités très différentes les unes des autres et que c'est "trois à cinq fois la norme considérée comme idéale".

L'organisation à deux brigades est la seule qui permette de garantir un niveau de readiness (préparation, ndlr) et d'opérationnalité acceptable, a ajouté le général en rappelant que l'Otan "presse instamment" la Belgique de se doter de deux brigades.