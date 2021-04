Le nouveau bébé de l’explorateur Bertrand Piccard et de sa fondation Solar Impulse : 1008 projets durables, et… rentables

L’explorateur et président de la Fondation Solar Impulse, Bertrand Piccard a plus d’un tour dans son sac. En l’occurrence, 1008 projets ! 1008 solutions durables et rentables pour répondre à la crise environnementale.

Car c’est sûr, "il y a de bonnes intentions quand on veut mettre des neutralités carbone pour 2050." Mais comment y arriver ? Avec sa fondation, avec ses partenaires, des grands groupes, mais aussi des start-up dans le monde entier, il a voulu prouver que les outils existent bel et bien : "on peut développer le côté économique et industriel, mais dans l’efficience. C’est là le terme principal, a-t-il expliqué sur Matin Première à Martin Bilteryst.

Au lieu de coupler la croissance économique avec la croissance de la production et de la consommation, ce qui mène à un désastre environnemental, on peut maintenant coupler le développement économique, donc la création d’emplois et de profits industriels, à l’efficience. L’efficience, c’est quand on produit moins et qu’on consomme moins. Donc, ce n’est pas une décroissance économique, c’est une décroissance du gaspillage."

Parler le langage des gens que nous voulons convaincre

Autrefois, explique encore Bertrand Piccard, ces technologies n’étaient pas rentables. Aujourd’hui, elles le sont. "Donc, ce qui est formidable, c’est que ça permet de parler le langage des gens que nous voulons convaincre. Les grands décideurs de ce monde raisonnent en termes de création d’emplois et de profits économiques.

Alors, si maintenant on peut développer de nouveaux marchés, développer de nouveaux produits, les vendre, les commercialiser et que ça permette de protéger l’environnement tout en participant au bien public, tout en permettant à des entreprises de se développer et d’employer de nouvelles personnes, on a réconcilié l’économie et l’écologie".

S’il avait un peu le trac en se lançant ce défi il y a 4 ans, il considère aujourd’hui qu’avec plus de 1000 propositions, on est réellement dans un changement de paradigme, "qui permet de voir la protection de l’environnement de manière complètement différente".

Exemples concrets

Et les exemples sont éclairants : ainsi cette start-up qui s’appelle Waga, "c’est une spin-off d’Air Liquide, qui récupère le méthane dans les décharges publiques. Il y a 20.000 décharges publiques dans le monde qui émettent en permanence du méthane qui participe au changement climatique. Ce méthane est utilisé pour faire de l’énergie. Il y a un système de district cooling, fait par Engie, où le froid est centralisé et distribué dans des maisons au lieu d’avoir des unités séparées d’air conditionné qui consomment beaucoup plus d’énergie."

Chez nous…

En Belgique, il y a une start-up qui a inventé un système de détection pour les fuites d’eau. "Parce que vous savez qu’à peu près 50% de l’eau dans les réseaux publics est perdue, dans le monde entier, pas qu’en Belgique. Cette start-up a déjà permis de détecter des fuites dans les systèmes d’eau de Bruxelles. Et on a un partenariat avec la Ville de Bruxelles et avec la Wallonie pour justement amener toutes les solutions nécessaires et chercher en Belgique les solutions qui seront utiles ailleurs."

Et des propositions plus individuelles existent aussi : par exemple, ce système qui s’appelle Antismog, à placer sur le moteur thermique de la voiture. "Ça enlève 80% des émissions toxiques et ça baisse de 20% la consommation. C’est extraordinaire ! Sur un taxi, c’est amorti en six mois et ça permet, en attendant d’avoir une mobilité électrique, d’avoir des voitures à moteur à combustion qui polluent beaucoup moins".

Pas pour plus tard, pour maintenant !

Dans la liste de Bertrand Piccard, il n’y a pas de bonnes idées à développer plus tard : "non, il n’y a pas de bonnes idées qui seraient applicables dans le futur, parce que si je vais vers des chefs d’État comme cela, ils vont me dire de revenir dans le futur. Ce que je veux, ce sont des choses qui soient totalement pratiques, qui soient commercialisées ou commercialisables déjà aujourd’hui".

A côté des 1008 solutions, il y en a encore 200 dans le pipeline :"elles sont en train d’être expertisées par nos experts, c’est un chiffre énorme. C’est vraiment une démonstration magistrale. Aujourd’hui, la protection de l’environnement devient le marché industriel du siècle, parce que ce qu’il faut comprendre, c’est que toutes nos infrastructures doivent être modernisées, tous nos systèmes énergétiques, tous nos systèmes d’eau, nos systèmes industriels, agricoles, doivent être modernisés. Et la bonne nouvelle, c’est que c’est autofinancé par la rentabilité de cette efficience."

Qu’est-ce qui fait la différence ?

Qu’est-ce qui distingue les propositions de Bertrand Piccard et de sa fondation de tout ce qui est déjà présent sur le marché ? Ce label, explique-t-il, est le seul qui assure la rentabilité économique de solutions environnementales. "Labelliser, c’est une manière de certifier que quand vous utilisez, achetez, commercialisez, produisez un système, un appareil, un produit, une technologie qui protège l’environnement, ça va être rentable pour celui qui le fabrique, mais rentable aussi pour l’utilisateur".

Pour la relance post-Covid

C’est fondamental aujourd’hui énonce encore l’explorateur parce que des milliards d’euros arrivent sur les marchés pour la relance économique post-Covid et "il faut que cet argent puisse permettre de moderniser les infrastructures et d’utiliser ces nouvelles technologies plutôt que de revenir dans le passé avec des technologies polluantes".

Le message de Bertrand Piccard, c’est aussi de ne pas stigmatiser des entreprises, mais plutôt de les accompagner : "on va les aider, on va prendre comme modèle ce qu’elles font de bien pour montrer que c’est possible de le faire bien".

Et il ne s’agit sûrement pas de greenwashing, conclut Bertrand Piccard. Des exemples d’évolution des entreprises foisonnent. Il y a d’ores et déjà des progrès concrets, en étant inclusif, cela ne peut que fonctionner.