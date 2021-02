Le nombre de voyageurs de retour de zone rouge a augmenté, mais le taux de positifs a diminué: pour un pays, il approche 8%

Cela peut sembler paradoxal, mais le nombre de voyageurs de retour de zone rouge entre le 24 et 31 janvier a progressé par rapport à la semaine précédente, malgré l'interdiction des voyages non-essentiels entrée en vigueur en milieu de semaine.

Une situation qui peut s'expliquer par le fait que les voyageurs partis avant que la mesure ne soit effective ont bien dû rentrer au pays. Au moins 34.038 personnes sont ainsi entrées sur le territoire belge depuis une zone dite "rouge". "Au moins" car ces données ne concernent que les voyageurs ayant rempli un PLF (Passenger Locator Form).

Parmi celles-ci, 18670 voyageurs possédaient un numéro de registre national, qui permet un suivi, et au moins 12.129 d'entre eux ont été testés, soit 65%. Au niveau national, 2,7% de ces tests étaient positifs, le taux le plus faible depuis que ce suivi est mis en place: il était de 3% entre le 19 décembre et le 3 janvier, 3,6% entre le 4 et le 10 janvier, de 4,3% entre le 11 et le 17 janvier, et de 3,1% pour la période du 18 au 24 janvier.

Mais cela comporte d'importantes différences régionales: 4,1% des voyageurs des provinces d4anvers et de Limbourg étaient ainsi positifs, tandis que seuls 1,4% l'étaient en province de Luxembourg.