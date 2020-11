De moins en moins de Belges sont tués dans des accidents de la route

Sécurité routière : les chiffres des villes belges - JT 19h30 - 14/06/2019 Y a-t-il des villes plus dangereuses que d'autres en matière de sécurité routière ? Très récemment, des journaux néerlandophones ont pointé Bruxelles comme particulièrement dangereuse. Alors on a voulu vérifier, et les résultats de notre enquête sont très différents. Le mauvais élève en la matière est plutôt à chercher au nord du pays, et à Anvers en particulier. Regardez !