Le nombre de personnes qui choisissent l'incinération est en hausse : exemple au crématorium de Ciney

Les personnes qui choisissent de se faire incinérer augmentent. Un choix ! Ouvert en 2012, le crématorium du Cœur de Wallonie accueille de plus en plus de familles endeuillées. Elles sont en moyenne 2 500 par an à se rendre à Ciney. Et ce chiffre devrait encore être revu à la hausse à l'avenir.

"Nous arrivons déjà à saturation. Car il y a plus de personnes qui décèdent en hiver. Il n'est pas rare que nous devions attendre sept jours pour proposer un créneau horaire à une famille", explique Jean-Benoît Page, directeur du site. "Nous allons ouvrir une troisième ligne de crémation. C'est prévu pour répondre à la demande. Notre crématorium couvre les provinces de Namur et de Luxembourg. Mais une partie des personnes habitant l'arrondissement Huy-Waremme viennent jusqu'ici. Nous n'arrivons actuellement plus à suivre."

Un deuxième crématorium en province de Namur...

Il existe en Belgique 19 crématoriums. "11 se situent en Flandre", détaille Jean-Benoît Page. "Il y en a un à Bruxelles et sept en Wallonie. Ils se trouvent à Charleroi, Court-Saint-Etienne, Frasnes-lez-Anvaing, Liège, Mons, Welkenraedt et ici à Ciney. Un 20e devrait être construit à Neufchâteau. Et le BEP, le Bureau économique de la Province, l'a annoncé : un deuxième verra le jour en province de Namur à Andenne".

Comment expliquer cette augmentation du nombre d'incinération ?

Les chiffres le prouvent. Les personnes qui choisissent de se faire incinérer augmentent fortement. "Il y a une raison principale à cela", pense Jacques porteur pour une entreprise de pompes funèbres. "Les nouvelles générations se rendent de moins en moins sur les tombes. Ils n'entretiennent plus les pierres tombales de leurs parents ou de leurs grands-parents comme nous le faisons. Moi, j'ai 60 ans, je le fais encore. Mais les jeunes ne le font plus. Ils n'ont plus de temps. La mort n'est plus un tabou et les personnes aujourd'hui choisissent de se faire incinérer pour ne pas devenir une charge pour leurs descendants."

Mais il n'y a pas que cette raison nuance Jean-Benoît Page : "une des premières raisons, c'est que dans les grandes villes il n'y a plus de places dans les cimetières. En tout ca de moins en moins. Conséquence : les gens préfèrent l'incinération que l'inhumation. L'autre grande raison, c'est vrai, c'est que les personnes ne veulent pas devenir une charge pour leurs enfants et petits-enfants".

Il y aussi d'autres raisons plus personnelles ou philosophiques qui appartiennent à chacun.

Enfin, il est possible d'aller à l'administration communale et de manifester noir sur blanc son choix. "Moi, c'est déjà fait", explique Jacques. "Cest décidé, je me ferai incinérer. J'ai été à la Maison communale pour rendre ma décision officielle".