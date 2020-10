Le nombre de patients en soins intensifs en Wallonie dépasse le pic d’avril : plus de 75% des lits occupés à Liège

Avec 433 lits occupés actuellement dans les services de soins intensifs, la situation sanitaire liée au coronavirus est désormais plus grave en Wallonie que lors de la première vague, où le pic avait été atteint le 9 avril avec 405 lits.

Cette situation plus que préoccupante est visible dans toutes les provinces, mais particulièrement à Liège et en Brabant wallon, avec près de 75% de tous les lits disponibles en soins intensifs déjà occupés aujourd’hui par des patients Covid. Mais la situation est particulièrement préoccupante en Hainaut également où on est passé en quelques jours de 45% à 65% des lits occupés, avec 167 patients Covid sur 259 places disponibles.