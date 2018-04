Le nombre de dossiers de pornographie enfantine n'a jamais été aussi important

L'année dernière, le nombre de dossiers de pornographie enfantine a augmenté de 44% par rapport à 2016, selon les chiffres des parquets correctionnels, indique vrtnws.be lundi. En 2016, 806 dossiers avaient été ouverts. Les parquets en ont dénombré 1.162 en 2017.

Le nombre de dossiers concernant des abus sexuels augmente de manière générale, avec 15% d'affaires supplémentaires l'année dernière par rapport à 2016.

Plus la coopération internationale augmente, plus l'information circule

Il est difficile de donner une seule explication à cette augmentation, indique Child Focus, qui constate toutefois une augmentation du nombre d'informations en provenance de l'étranger. "Plus la coopération internationale augmente, plus l'information circule", indique Dirk Depover, de Child Focus. L'association fait ainsi partie d'un réseau visant à améliorer cette coopération. "Si des signalements proviennent de l'étranger, il existe parfois des raisons d'ouvrir une enquête en Belgique afin d'arrêter un auteur belge."

Depuis 2016, les conseillers de Child Focus reçoivent l'autorisation d'analyser les signalements reçus en matière de pornographie enfantine, ce que la législation interdisait auparavant. De plus, depuis l'année dernière, l'extension de la loi sur les méthodes particulières de recherche a rendu possible l'infiltration de la police sur internet. Les agents ayant suivi une formation spéciale peuvent contacter un suspect sous une identité fictive, également sur le Darknet, la partie cachée d'internet.

En outre, en juin 2016, la définition de la pornographie enfantine a été adaptée et de plus en plus de cas sont devenus punissables.