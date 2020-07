Le nombre de contaminations augmente désormais partout: il a doublé en une semaine dans 4 provinces wallonnes (carte)

Depuis mi-juillet, le nombre de cas de coronavirus recommence à augmenter sensiblement dans notre pays, laissant planer l'ombre d'une seconde vague.

Entre le 14 et le 20 juillet, 220 nouvelles contaminations au nouveau coronavirus en moyenne ont été dépistées par jour, selon les chiffres actualisés vendredi matin par l'Institut de santé publique Sciensano. Il s'agit d'une augmentation de 89% par rapport à la moyenne de la semaine précédente.

Et désormais, les chiffres augmentent dans toutes les provinces, même s'il reste de grandes disparités entre elles. Ainsi, le nombre de nouveaux cas n'a augmenté que de deux unités en Brabant wallon, où il est passé de 17 nouveaux cas entre le 7 et le 13 juillet, à 19 contaminations entre le 14 et le 20 juillet (chiffres consolidés).

A l'inverse, il y a une province où il explose véritablement: sur les chiffres consolidés, toujours en comparant la période du 14 au 20 juillet avec celle du 7 au 13 juillet, Anvers est la plus touchée avec 599 nouveaux cas, soit une spectaculaire augmentation de 372 cas supplémentaires (+163%) (cliquez sur les points rouges ci-dessus pour connaître le détail).

La province, qui compte certes 1,8 million d'habitants (16% de la Belgique), représente donc à elle seule 39% des cas diagnostiqués en Belgique cette semaine.

En termes de pourcentages, c'est cependant à Namur que l'augmentation est la plus rapide; puisque le nombre de cas, il est vrai retombé très bas, y a triplé en une semaine, passant de 8 à 30 (+275%) !

Grosse augmentation aussi en province de Luxembourg: +163%, de 22 à 58 cas.

Le Hainaut, relativement épargné jusque là, connaît également une hausse rapide: le nombre de nouveaux cas y a doublé en une semaine, de 55 à 111 cas (+102%), tout comme à Liège, qui passe de 52 à 110 cas (+115%).

Idem en Flandre orientale où on passe en une semaine de 54 nouveaux cas à 107 (+98%).

En Brabant flamand, le nombre de cas augmente de 51 à 88 cas par semaine (+72%).

Hausse plus modérée en Limbourg (+56%, de 55 à 86).

Bruxelles, qui n'avait pas connu de hausse dans un premier temps, est également touchée par l'augmentation: 27 nouveaux cas supplémentaires en une semaine , de 101 à 128 (+27%).

Enfin, on note une augmentation de 28 nouveaux cas en Flandre occidentale, de 133 à 161 (+21%). A noter que c'est également dans cette province, la plus touchée après Anvers en nombre de nouveaux cas, que l'on observe le plus grand nombre de nouvelles hospitalisations (39 sur 95 dans le pays).

