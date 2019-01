Le nombre de catholiques augmente dans le monde, mais pas en Europe

Le pape François était aujourd’hui en visite au Panama, où il participe aux Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ), le plus grand rassemblement de catholiques dans le monde. L’occasion de se demander combien sont les catholiques dans le monde et où ils se trouvent.

Les derniers chiffres du Vatican remontent au 31 décembre 2016. Ils sont estimés à 1,3 milliard dans le monde entier, soit 1,1% de plus qu’en 2015. 17,67% de la population serait donc catholique. Ces chiffres doivent cependant être remis en perspective, puisque c’est le nombre de baptisés qui est pris en compte. Il n’est donc nullement question de sentiment effectif d’appartenance.

Progression en Afrique...

Géographiquement, c’est en Afrique que l’on compte la plus forte progression avec 228 millions de catholiques supplémentaires, soit 23% de plus qu’en 2010. L’Asie et l’Océanie enregistrent aussi une augmentation. Par contre, c’est en Amérique que l’on en compte le plus. Le continent rassemble à lui seul 48,6% des catholiques du monde, dont 57% en Amérique du Sud. C’est au Brésil, au Mexique et en Colombie qu’ils sont les plus nombreux.

Diminution en Europe...

L’Europe, quant à elle, est le seul continent qui enregistre une diminution des catholiques. Les Européens ne représenteraient plus « que » 22% des catholiques dans le monde, bien qu’ils demeurent toujours nombreux en Italie, en Espagne ou en Pologne.

Manque de vocations

Bien que l’on enregistre une augmentation du nombre de prêtres sur ces dix dernières années, le chiffre est en diminution depuis 2014. Le nombre de religieuses diminue lui aussi, de 722.000 en 2010, nous sommes à 659.000 en 2016. Bien entendu, les nombreux scandales de prêtres pédophiles, notamment aux Etats-Unis, ont sans doute terni l’image de la fonction.