Le nombre de cas de coronavirus diminue mais le taux de reproduction passe au-dessus de 1 : comment l'expliquer ?

Le RT, pour rappel, renseigne les experts sur le niveau d’infection au sein de la population. "Le RT est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain à un moment précis et des caractéristiques biologiques des agents pathogènes (le virus)", précise Sciensano. Une épidémie se poursuit si le RT a une valeur au-dessus de 1 (comme c’est le cas aujourd’hui) et diminue si le RT est en dessous de 1.

Le taux de reproduction, l’indice RT est repassé au-dessus de 1. C’était le cas le 19 janvier avec un RT à 1,02 mais aussi ce mercredi 20 avec un taux de 1,03. Cet indice n’avait plus franchi la barre du 1 depuis le 5 novembre dernier (1,04), soit plus de deux mois, si l’on en croit les derniers relevés de Sciensano , l’institut de santé publique.

Un RT qui revient à des valeurs des mois de juillet, août, septembre et octobre : étonnant alors que le nombre de cas, lui, régresse. 3006 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées en Belgique au cours des dernières 24 heures . Sur une base hebdomadaire (du 11 au 17 janvier), on dénombre 1973 cas par jour, soit une baisse de 6%, par rapport à la période de sept jours précédente.

On est bien d'accord. Mais en octobre les contaminations explosaient de tout part or actuellement cela ne semble pas le cas, même si on annonce un R légèrement supérieure à 1. Mais paradoxalement, les nouvelles contaminations sont basses pour un mercredi : 1479 cas pic.twitter.com/NpSXQJfpQD

Un RT calculé sur base des hospitalisations

Tout d’abord, pour bien comprendre, les valeurs de RT présentées dans le rapport quotidien de Sciensano, "sont estimées au moyen d’un modèle mathématique" rodé, adopté par Sciensano en collaboration avec l’Université de Hasselt. Mais il faut savoir que le taux de reproduction est "estimé sur base du nombre d’hospitalisations", pas du nombre cas.

Frédérique Jacobs, infectiologue à l’ULB et ancienne porte-parole du Centre de crise, l’expliquait déjà au mois d’août dernier. "Le taux RT est calculé principalement de deux manières complémentaires. Soit il est évalué sur base des hospitalisations, soit en fonction du nombre de cas positifs détectés. Pour l’évaluation au niveau national, Sciensano a choisi de se baser sur le nombre d’hospitalisations. Ce paramètre est considéré comme plus fiable parce que le nombre de cas est répertorié chaque jour. Le nombre de personnes détectées dépend du nombre de personne testées. Ce sont surtout les personnes âgées qui sont hospitalisées qui a une influence sur les chiffres."

Le principal avantage du RT basé sur les hospitalisations est donc qu’il n’est "pas affecté par les différences temporelles dans la (sous-) déclaration de cas, ce qui est le cas pour le RT basé sur les nouveaux cas diagnostiqués", précise Sciensano. "D’autre part, un avantage du RT basé sur les nouveaux cas diagnostiqués est qu’il est plus sensible aux changements soudains du nombre de cas. Cependant, cette variabilité plus élevée entraîne également plus de difficultés concernant l’interprétation de cette estimation."

Pas pour les provinces

Au niveau des provinces, on bascule cette fois dans l’autre méthode de calcul avec un RT qui se base sur le nombre de tests positifs. "Cela est intéressant lorsque le nombre d’admissions est faible. Ce taux traduit mieux la propagation du virus dans la communauté, il est indépendant de la pyramide des âges. Sciensano a choisi ce mode de calcul pour la répartition des cas par province", précise Frédérique Jacobs.

C’est ainsi qu’il est de 0,849 en Région bruxelloise, de 0,915 à Namur, de 0,86 dans le Luxembourg, de 0,977 dans le Brabant wallon et, enfin, de 1,02 dans le Hainaut. Ce taux n’a pas été mesuré mais calculé : c’est une précision importante. Les experts utilisent des modèles mathématiques complexes.